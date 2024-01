Sete militares da GNR feridos em perseguição a grupo que furtou carro

Sete militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) ficaram feridos na sequência de uma perseguição policial, este domingo de manhã, na região do Vale do Sousa. A perseguição resultou na detenção de três pessoas, noticiou o Jornal de Notícias e confirmou ao PÚBLICO o Comando Territorial da GNR do Porto.

Por volta das 8h30 deste domingo, foi emitido um alerta para viatura furtada em Alpendorada, no concelho de Marco de Canaveses, quando a proprietária o deixou por momentos com a chave na ignição. O automóvel foi visto pouco depois a circular, com o condutor a não obedecer ao sinal de paragem dos militares, fugindo em direcção às Termas de São Vicente, no concelho de Penafiel. Nesta fase, a perseguição já envolvia vários automóveis da GNR.

Dois dos militares foram feridos depois de a viatura em fuga ter entrado em contramão numa rotunda, a caminho de Entre-os-Rios (Castelo de Paiva), e abalroado um dos carros da GNR que faziam a perseguição. A fuga continuou de regresso a Termas de São Vicente, onde aconteceu novo embate contra um automóvel da GNR que esperava os fugitivos. Nesse momento, os três fugitivos abandonaram o veículo furtado e continuaram a fuga a pé, com dois deles – uma mulher de 29 anos e um homem de 32 – a serem detidos de imediato.

Os restantes cinco militares ficaram feridos durante a perseguição apeada em terrenos com ravinas e de difícil acesso ao outro indivíduo, um homem de 46 anos que seria líder do trio e que acabou por também ser detido.

Os sete militares feridos receberam tratamento no Hospital de Penafiel e já tiveram alta hospitalar.

Os três detidos vão ser ouvidos pelo Ministério Público. De acordo com o Comando Territorial da GNR do Porto, pelo menos o homem de 46 anos já tem antecedentes criminais relacionados com furtos e roubos a estabelecimentos e veículos na região do Vale do Sousa.