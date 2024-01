O negócio das barragens em que a defesa do interesse público ficou submersa

No dia 19 de Dezembro de 2019, a EDP fecha um negócio de venda de seis barragens no Douro internacional a um consórcio francês que iria marcar a actualidade até hoje. Não tanto por estar em causa uma das maiores transacções comerciais do século em Portugal, com um valor de 2200 milhões de euros; mais por ter posto a nu o poder de uma empresa com competências e recursos para defender os seus interesses perante um Estado frágil e incapaz de lutar pelo interesse geral do país.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt