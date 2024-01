A continuidade nas listas eleitorais do PS e a abertura a independentes no PSD

As opções que presidiram às escolhas dos candidatos da AD e do PS são diversas, mas o resultado final demonstra bom senso e maturidade democrática por parte destas duas principais forças políticas.

Com a aprovação, pelo PS, na quarta-feira, das listas de candidatos às legislativas antecipadas de 10 de Março, fecha-se um ciclo de preparação da campanha eleitoral, nos dois principais partidos, já que as listas do PSD já estavam aprovadas. Embora os programas eleitorais destes dois partidos ainda não tenham sido divulgados, há comparações e reflexões que já se podem fazer, no que diz respeito às opções feitas, por estes dois partidos principais da democracia portuguesa, para a escolha dos candidatos a deputados à Assembleia da República. Assim como sobre a maturidade democrática que ambos os partidos revelam.