Pizarro não queria Assis a liderar a lista do Porto e até esteve para ir em último lugar

A escolha de Francisco Assis para encabeçar a lista do PS de candidatos a deputados pelo círculo eleitoral do Porto nas legislativas de 10 de Março foi mal recebida por Manuel Pizarro, que gostaria de ser o número um da lista pelo distrito. O seu nome tem vindo a ser apontado para protagonizar a candidatura socialista à Câmara do Porto nas eleições autárquicas do próximo ano e essa é uma ideia que agrada ao actual governante socialista. E ser número um na lista para as legislativas reforçava uma candidatura à autarquia.

