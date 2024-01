Francisco Assis quer ser cabeça de lista do PS pelo Porto

Apoio do presidente do CES à sua candidatura foi a carta que Pedro Nuno Santos tirou da manga na disputa pela liderança do PS. Regresso ao Parlamento permite a Francisco Assis sonhar com outros voos.

Francisco Assis gostaria de liderar a lista do partido pelo distrito do Porto nas eleições legislativas antecipadas de 10 de Março, sabe o PÚBLICO. Ao que foi possível apurar, o tema ainda não foi discutido com o novo secretário-geral socialista, mas, à partida, a opção pelo antigo líder parlamentar surge como natural. Além de Assis ter sido o principal trunfo, em termos de apoios, de Pedro Nuno Santos na disputa interna pela liderança socialista, o actual presidente do Conselho Económico e Social (CES) já encabeçou a lista do PS pelo círculo eleitoral do Porto nas legislativas de 2011 – ano em que se candidatou à liderança do partido contra António José Seguro – e tem uma forte relação com a cidade. Por outro lado, o regresso ao Parlamento pode servir de rampa de lançamento para outros voos.