Israel diz que vai tentar que a UNRWA não opere em Gaza depois da guerra

Declaração surge na sequência da acusação de que 12 funcionários da agência das Nações Unidas poderão ter participado no ataque de 7 de Outubro.

O ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz anunciou, este sábado, que o país vai tentar impedir a agência das Nações Unidas de apoio aos refugiados palestinianos (UNRWA) de operar na Faixa de Gaza no pós-guerra, depois de o Estado hebraico ter dado às Nações Unidas informações sobre um alegado envolvimento de vários funcionários da agência em Gaza nos ataques de 7 de Outubro levados a cabo pelo Hamas e que deixaram cerca de 1200 mortos em Israel e fizeram 240 reféns.

A alegação deixou o secretário-geral da ONU, António Guterres, “horrorizado” e a agência anunciou de imediato que despediu os funcionários suspeitos e iria investigar as alegações. Os Estados Unidos disseram tratar-se de 12 funcionários. A agência tem um staff de 13 mil pessoas na Faixa de Gaza, muitos deles a trabalhar nas áreas de educação (mais de metade das crianças frequentavam, antes da guerra, escolas da UNRWA) e saúde.

Isto acontece quando a Faixa de Gaza enfrenta uma crise humanitária sem precedentes, causada pela recusa de Israel em fornecer condições para serviços básicos como electricidade e água, e quando o Tribunal Internacional de Justiça impôs medidas preventivas para Israel num processo sob a convenção de genocídio – criada em 1948 como reacção à experiência do Holocausto – incluindo a obrigação de restabelecer serviços básicos e de deixar entrar mais ajuda humanitária.

Na sequência da notícia, os EUA, primeiro, e depois outros países, como a Austrália, Canadá, e Itália, anunciaram que vão suspender as doações à agência. A União Europeia disse que irá aguardar pelo resultado da investigação já anunciada pela ONU.

Já antes da guerra a agência dizia ter problemas de financiamento e dificuldades para apoiar palestinianos em Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Síria e Líbano. Em Gaza, estima-se que 1,7 milhões entre a população total de 2,2 milhões estejam deslocados depois de ordens israelitas para evacuação de certas zonas ou de terem ficado sem casas após bombardeamentos.

Responsável por grande parte da assistência na Faixa de Gaza durante esta guerra, a UNRWA disse várias vezes que estava prestes a não conseguir fazê-lo, por falta de combustível (que Israel não deixa entrar dizendo que será usado pelo Hamas) ou corte de comunicações, e também tem repetido que a ajuda a entrar é uma gota de água para as necessidades reais da população.

A UNRWA foi criada em Dezembro de 1949 para apoiar os refugiados palestinianos da Naqba, a tragédia, como se referem ao período à volta da criação do Estado de Israel em 1948, que levou cerca de 750 mil palestinianos a deixar as suas casas e aldeias (na Faixa de Gaza a maioria da população é refugiada ou descendente de refugiados).

Com o símbolo da chave que muitos refugiados guardam das casas que deixaram, a questão dos refugiados palestinianos e das suas famílias foi sempre um dos pontos contenciosos nas negociações entre palestinianos e israelitas: para os palestinianos é um direito inegável de regressar aos locais de onde foram expulsos (e de reconhecimento desta expulsão por parte de Israel), para Israel seria uma alteração da demografia que ameaçaria a maioria judaica no Estado.

Há muito que Israel critica a UNRWA, acusando a agência de perpetuar a crise dos refugiados, incluindo os descendentes dos refugiados originais, com campos de tendas transformados em bairros, de usar nas suas escolas material que incita ao ódio contra Israel, e de permitir que os seus centros sejam usados pelo Hamas para guardar armas, por exemplo.

O deputado palestiniano (e antigo candidato presidencial) Mustafa Barghouti notou, numa publicação na rede social X, a coincidência das alegações virem a público precisamente no dia do veredicto do Tribunal Internacional de Justiça e da imposição de medidas provisórias a Israel, incluindo que sejam restabelecidos serviços básicos e que entre mais ajuda humanitária.

Lembrou ainda que nos ataques de Israel na Faixa de Gaza desde 7 de Outubro morreram 102 funcionários da UNRWA, incluindo pessoal da área da saúde.

Na quinta-feira, um ataque israelita a um centro de formação da agência que funcionava agora como abrigo em Khan Younis – um dos maiores abrigos no território – matou doze pessoas e foi criticado pelos Estados Unidos.