Memórias felizes à beira-mar

Numa pequena vila piscatória, um menino aguarda todos os dias que o pai chegue da pesca com o seu barco, Marie Claire. Um dia, embarca também: “Era o meu baptismo de mar.” Mas logo percebe que aquela não era vida para ele. “Eu via como a terra se afastava, até que começou tudo a andar à roda na minha cabeça.”

O pai ficou desapontado, zangado até: “— Nunca farei de ti um homem do mar, como o teu pai ou o teu avô!” Não voltou a pôr um pé no barco, mas continuou a ir à praia ver o pai chegar da faina.

Foi numa dessas esperas, em Agosto, que apareceu Kai. Vinha com o pai dele para comprar o peixe trazido nas redes do seu. “Pusemo-nos a correr pela praia. Não falava a nossa língua. Tinha uns olhos como eu nunca tinha visto; uns olhos brilhantes e curiosos.”

Foto “Esperava todos os dias que o meu pai chegasse com o seu barco” Luciano Lozano

A família de Kai, vinda do Japão, abrira “um restaurante onde se servia peixe cru enrolado em arroz”. Os rapazes tornaram-se amigos, com a rapidez e alegria como só na infância (e na praia) acontece.

A descoberta e aceitação do outro de forma natural e feliz revela-se aqui através da ida à casa do amigo, “tirámos os sapatos à entrada e comemos com pauzinhos”, da transformação de pedaços de madeira trazidos pelo mar, “apontou para eles como se tivesse encontrado um tesouro… e transformou-os num barco”, da descoberta do origami, “ensinou-me a fazer peixes de papel”.

Autobiografia e ficção

Luciano Lozano explica no fim do livro (Guia de Leitura) que quis “prestar, de novo, um tributo à cultura japonesa”, descoberta numa viagem durante a sua formação de ilustrador. Conta também: “Tal como o meu pai e o meu avô, nasci em La Atunara, um bairro de pescadores de La Linea de la Concepción, no estreito de Gibraltar.”

Recorda como o avô tinha de atravessar a fronteira para trabalhar num navio cujo nome recuperou para o pequeno barco do pai do menino desta história, Marie Claire. Também reproduziu a âncora que o avô trazia tatuada no braço.

Sobre o título, diz ter-se inspirado no poema de Manuel Alcántara, de Málaga: “Eu sou um menino na praia./ Aqueles montes de Málaga/ lançaram todos os seus versos/ e as suas penas e as suas cabras.” Dedica o livro à irmã, que integra num momento em que o protagonista joga aos berlindes com uma menina.

Foto “Em Agosto, o Kai apareceu à beira-mar. Vinha com o pai dele comprar os peixes que o meu arrastava na sua rede” Luciano Lozano

O seu passado enquanto criança, mas também a descoberta do arquitecto islandês Pálmar Kristmundsson, que num documentário contou como a arquitectura japonesa tinha influenciado o seu trabalho graças a um amigo japonês de infância, fazem com que considere este livro “autobiográfico e de ficção”.

Na história, o menino que esperava o pai na praia torna-se arquitecto e conta-nos: “A minha professora de arquitectura dizia-me que as coisas tinham de ser perfeitas. Eu sabia que ela estava enganada, que teria de procurar a beleza nos defeitos, como um barco feito de pedaços de madeira arrastados pela maré.”

Mesmo sem entender a língua do amigo japonês, o rapaz que nunca seria pescador nem marinheiro ficou a saber que o nome Kai significava “mar”.

Afastados os meninos, já adultos, ficou aquela ligação invisível que une para sempre quem alguma vez se quis bem. Parece tão simples.

Um Menino na Praia Texto e ilustração: Luciano Lozano

Tradução: Catarina Sacramento

Direcção editorial: Inês Castel-Branco

Edição: Akiara Books

