“Muita gente está pior”: ruas voltam a encher-se com manifestações pela habitação

Pela terceira vez em menos de um ano, as ruas de perto de duas dezenas de cidades por todo o país vão voltar a encher-se, este sábado, de manifestações pelo direito à habitação. Depois dos protestos de Abril e Setembro do ano passado, e agora com as eleições legislativas à porta, a plataforma Casa Para Viver convocou uma nova manifestação e espera a participação de "milhares de pessoas", numa altura em que, garante, "muita gente está pior agora do que estava em 2023". A regulação das rendas, a redução das prestações de crédito à habitação e a imposição de limites às licenças turísticas estão entre as reivindicações.

