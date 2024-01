Caso da Madeira: o que se sabe até ao momento

Operação da Polícia Judiciária que visou Miguel Albuquerque e Pedro Calado envolveu buscas em vários pontos do país. Foram detidas três pessoas, incluindo o autarca do Funchal.

Miguel Albuquerque e Pedro Calado, respectivamente presidentes do Governo Regional da Madeira e da Câmara do Funchal, foram alvo de buscas em casa. Em reacção à investigação em curso, o primeiro disse (antes de se saber que era arguido) que não pretende demitir-se e acrescentou que vai colaborar com as autoridades. Para já, há três detidos. Eis o ponto da situação:

De que buscas se tratou?

As buscas iniciadas na manhã de quarta-feira, dia em que estava marcada a apresentação (entretanto adiada) das listas de candidatos a deputados pela AD (Aliança Democrática) na Madeira, tiveram como alvo a casa de Miguel Albuquerque, e a​ Câmara Municipal do Funchal, presidida por Pedro Calado. A operação foi levada a cabo em 60 locais, 45 dos quais na Madeira, mas também nos Açores e em Portugal Continental. Houve diligências no Funchal, Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava; em Oeiras, Linda-a-Velha, Porto Salvo, Bucelas e Lisboa; em Braga, Porto, Paredes, Aguiar da Beira, e também em Ponta Delgada.

Quantas pessoas foram envolvidas na operação?

Para autorizar e realizar as buscas, foram envolvidos dois juízes de instrução criminal, seis magistrados do Ministério Público, seis elementos do Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) da Procuradoria-Geral da República e perto de 200 investigadores criminais e peritos da PJ. A equipa foi transportada para o arquipélago por um avião da Força Aérea Portuguesa e, de acordo com o Jornal da Madeira, terá transportado também jornalistas do continente.

O que está a ser investigado pela Polícia Judiciária?

As suspeitas que recaem sobre Miguel Albuquerque e Pedro Calado têm que ver com um eventual favorecimento, por parte do actual autarca do Funchal, ao grupo empresarial AFA, detentor dos hotéis Savoy, onde Calado chegou a trabalhar. No caso do presidente do governo regional, o Ministério Público desconfia que Albuquerque tenha participações no fundo imobiliário que, em 2017, comprou a Quinta dos Arcos (propriedade de Albuquerque) por 3,5 milhões de euros, alegadamente pagos em actos corruptivos. A quinta passou a ser explorada pelo Grupo Pestana que na mesma altura viu renovada, por ajuste directo, a concessão da exploração da zona franca — negócio gerido por Pedro Calado.

Em linguagem judicial, a operação da PJ pretende apurar:

"factos susceptíveis de enquadrar eventuais práticas ilícitas, conexas com a adjudicação de contratos públicos de aquisição de bens e serviços, em troca de financiamento de actividade privada” "suspeitas de patrocínio de actividade privada tendo por contrapartida o apoio e intervenção na adjudicação de procedimentos concursais a sociedades comerciais determinadas" "adjudicação de contratos públicos de empreitadas de obras de construção civil, em benefício ilegítimo de concretas sociedades comerciais e em prejuízo dos restantes concorrentes, com grave deturpação das regras de contratação pública, em troca do financiamento de actividade de natureza política e de despesas pessoais".

Quais são os crimes em causa?

De acordo com a PJ, os crimes em causa são: corrupção activa e passiva; participação económica em negócio; prevaricação; recebimento ou oferta indevidos de vantagem; abuso de poderes e tráfico de influência.

Quem são os três detidos?

A Polícia Judiciária confirmou a detenção de três pessoas ao início da tarde de quarta-feira, após as buscas, mas recusou-se a adiantar as suas identidades. Ao que o PÚBLICO apurou, as três pessoas serão: Pedro Calado, autarca do Funchal; Avelino Farinha, líder do grupo empresarial AFA; e o CEO do grupo Socicorreia, Custódio Correia.

Quando é que os detidos vão ser ouvidos?

Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia devem ser ouvidos para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação na sexta-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, como adiantou à Lusa fonte judicial. No mesmo dia está prevista uma greve de funcionários judiciais, sem serviços mínimos, o que poderá comprometer a realização das diligências.

O que disse o Ministério Público até ao momento?

O MP avançou que "existem suspeitas de que titulares de cargos políticos do governo regional da Madeira e da Câmara do Funchal tenham favorecido indevidamente algumas sociedades/grupos em detrimento de outras ou, em alguns casos, de que tenham exercido influência com esse objectivo”.

Suspeita-se ainda "de favorecimento dos adjudicatários e concessionários seleccionados, de violação de instrumentos legais de ordenamento do território e de regras dos contratos públicos, nalguns casos com o único propósito de mascarar contratações directas de empresas adjudicatárias".

O facto de o Governo regional ter acordado pagar "elevados montantes a coberto de uma transacção judicial" a uma empresa de construção e engenharia (a AFA), após ter sido "criada a aparência de um litígio entre as partes" também está sob investigação, assim como "actuações que visariam condicionar/evitar a publicação de notícias prejudiciais à imagem do Governo Regional em jornais da região, em moldes que são susceptíveis de consubstanciar violação da liberdade de imprensa".

A que ano remontam os factos que conduziam às suspeitas do MP?

Os factos remontam a 2017, aquando da adjudicação directa da concessão da Zona Franca da Madeira à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (nome do fundo detido maioritariamente pelo grupo Pestana). A operação recebeu parecer negativo da Comissão Europeia, que preferia um concurso público. Em 2019, o parecer do Tribunal de Contas assumiu que o negócio estava "ferido de ilegalidade”. Em 2021, começou a ser investigada pelo DCIAP "uma eventual relação dessa adjudicação com a venda, a um fundo imobiliário, de um conjunto de imóveis onde se encontra instalada uma unidade turística".

Miguel Albuquerque disse que não era arguido, mas afinal é?

Ao reagir às buscas, o presidente do Governo regional da Madeira rejeitou estar na condição de arguido, mas horas depois surgiram notícias na comunicação social a dar conta de que o social-democrata já tinha sido constituído arguido, indiciado por crimes de corrupção. Paulo Cafôfo, o seu adversário político e líder do PS, disse que “Miguel Albuquerque perdeu de forma irreversível e irremediável a confiança dos madeirenses”. O socialista já exigiu a sua demissão e pediu-lhe que “não se refugie na imunidade” de que goza como membro do Conselho de Estado. Na realidade, o social-democrata tem dupla imunidade: por ser conselheiro de Marcelo e por presidir ao Governo madeirense.

Marcelo Rebelo de Sousa já falou sobre o caso?

Já, logo na quarta-feira, mas foi parco nos comentários. Disse que “o Conselho de Estado só é chamado a intervir no caso de haver um conselheiro que seja ouvido ou detido. Para isso é preciso haver intervenção do Conselho de Estado. No caso de buscas, não há exigência de qualquer intervenção do Conselho de Estado”.