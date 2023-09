Albuquerque viu no PAN a solução para continuar a governar a Madeira

Dois dias após a perda da maioria absoluta da coligação entre PSD e CDS, Miguel Albuquerque apresentou um acordo de incidência parlamentar com o PAN para os próximos quatro anos, em troca de uma dezena de exigências, que deixa de fora a Iniciativa Liberal (IL), o que motivou fortes críticas do partido liderado por Rui Rocha. O entendimento com a deputada eleita pelo PAN, Mónica Freitas, foi negociado somente com o PSD-Madeira e será assinado apenas com este partido. O CDS ficou de fora da negociação e o líder nacional do partido, Nuno Melo, assumiu que preferiria um acordo com a IL.

