O que leva 11 cientistas portugueses a uma expedição de veleiro à Antárctida?

Na próxima quinta-feira, dia 1 de Fevereiro, 11 investigadores portugueses partem para a ilha do Rei Jorge, no arquipélago Shetland do Sul, junto à Antárctida. Daí, partirão numa expedição de veleiro para explorar as baías até ao arquipélago de Palmer, mais a sul.

Mas o que procuram estes investigadores numa viagem de veleiro pelo continente mais frio do planeta?

Neste P24, ouvimos Gonçalo Vieira, geógrafo físico, coordenador científico da expedição.

