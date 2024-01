Gonçalo Vieira: “A Antárctida é uma espécie de um refrigerador do planeta”

Pelas baías escondidas da Antárctida – assim se pode descrever a expedição científica portuguesa, que é apresentada esta sexta-feira em Lisboa, e está prestes a partir para a região da Península Antárctica, aquela orelha que sobressai do grande continente branco pontilhada com inúmeras ilhas em redor. Durante duas semanas, com saída e regresso à ilha do Rei Jorge, no arquipélago das Shetland do Sul, o geógrafo físico Gonçalo Vieira, investigador do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) da Universidade de Lisboa, coordenará a equipa de 11 cientistas, de dez projectos científicos, a bordo de um veleiro turístico alugado por Portugal. O El Doblón, de 24 metros.

