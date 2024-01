O ruído da justiça na política

A política, que é o que normalmente nos atrai, tem estado em brasa. Ontem foi uma quarta-feira especialmente quente na Madeira para Miguel Albuquerque. O dia começou com buscas em casa do presidente do Governo regional e noutros 60 locais e acabou com o social-democrata a ser constituído arguido num processo em que há suspeitas de corrupção activa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevida de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência (isto segundo a PJ). É uma longa lista.

