Podcast: Corrupção de Sócrates volta para assombrar o PS

Existem indícios suficientes para o ex-primeiro-ministro José Sócrates e 21 outros arguidos da Operação Marquês serem julgados por boa parte dos 188 crimes de que foram acusados, incluindo corrupção, decidiu esta quinta-feira o Tribunal da Relação de Lisboa. Entre avanços e recuos, a justiça vai marcando a actualidade política e há quem aproveite as falhas de PS e PSD. Que impactos vão ter estes casos nas eleições que se adivinham?

