José Sócrates vai ser julgado por 22 crimes, três deles de corrupção

Existem indícios suficientes para o ex-primeiro-ministro José Sócrates e 21 outros arguidos da Operação Marquês serem julgados por boa parte dos 188 crimes de que foram acusados, incluindo corrupção, decidiu esta quinta-feira o Tribunal da Relação de Lisboa. Fica assim sem efeito grande parte da decisão do juiz de instrução Ivo Rosa, que, em Abril de 2021, arquivou 171 crimes da acusação, mantendo de pé apenas 17. O acórdão é assinado pelas desembargadoras Raquel Lima, Micaela Rodrigues e Madalena Caldeira.

Dos 28 arguidos acusados Ivo Rosa apenas tinha mandado cinco para julgamento: Sócrates, o antigo banqueiro Ricardo Salgado, o empresário Carlos Santos Silva, o ex-ministro socialista Armando Vara e o antigo motorista do ex-primeiro-ministro João Perna. Nomes sonantes como os antigos homens fortes da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, o empresário Joaquim Barroca, do Grupo Lena e Hélder Bataglia, o empresário luso-angolano que fundou a Escom, viram arquivados todos os crimes que lhes eram imputados.

Esta quinta-feira, a Relação de Lisboa decidiu que deveriam ser julgados quase todos: Bava, Granadeiro, Barroca, Hélder Bataglia, a ex-mulher de Sócrates, Sofia Fava, e várias empresas do Grupo Lena, num total de 22 arguidos. De fora do julgamento apenas vão ficar cinco empresas acusadas e a filha do ex-ministro socialista, Bárbara Vara, a quem o Ministério Público imputava dois crimes de branqueamento de capitais.

Apesar de decidirem remeter para julgamento 22 dos 28 acusados, as juízas arquivam crimes relativamente a 14 arguidos. E deixam várias críticas ao juiz Ivo Rosa, que neste momento é também ele desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa.

Os três crimes de corrupção passiva agora assacados novamente ao antigo líder socialista - a que se somam outros 19 de branqueamento e fraude fiscal - dizem respeito a outros tantos negócios: o financiamento, pela Caixa Geral de Depósitos, do resort de Vale do Lobo, promovido por um grupo de empresários liderado por Helder Bataglia, as relações do grupo Espírito Santo com a Portugal Telecom e ainda os projectos estatais a que se candidatou o grupo Lena, como o concurso para o TGV. Esta quinta-feira foram validadas as suspeitas de que José Sócrates usou o poder que detinha para beneficiar estes empresários do sector privado.

As desembargadoras acusam o juiz de instrução da Operação Marquês de ter sido demasiado crédulo, ao descartar as suspeitas de que José Sócrates recebeu perto de seis milhões do grupo Lena como pagamento pela sua intervenção no processo da concessão do primeiro troço da Alta Velocidade, entre o Poceirão e Caia: "Justifica a falta de indícios, relativamente à existência dos ditos pagamentos, nas declarações do arguido José Sócrates e na interpretação que o mesmo fez dos documentos relativos às viagens à Venezuela (...). Confessamos que estas ilações do senhor juiz denotam uma certa 'candura/ingenuidade', pois é desde logo evidente que, tratando-se de actos ilícitos, os mesmos não vêm escritos em documentos.

Detido na noite de 21 de Novembro de 2014 no aeroporto de Lisboa quando regressava de Paris, o antigo líder socialista ficou depois em prisão preventiva, na cadeia de Évora, até 4 de Setembro, altura em que regressou a casa em prisão domiciliária vigiado pela PSP. Acabou por ser libertado a 16 de Outubro de 2015. Diz o Ministério Público que a vida de luxo que levava era feita não com empréstimos do seu amigo Carlos Santos Silva, igualmente arguido no processo, mas sim com dinheiro proveniente das "luvas" que lhe eram pagas em troca dos favores que fazia àqueles empresários.

O caso gira à volta de mais de 34 milhões de euros reunidos entre 2006 e 2015, a maior parte dos quais guardados em contas offshore na Suíça, controladas por um amigo de Sócrates, Carlos Santos Silva. O Ministério Público diz que o dinheiro terá sido fruto de subornos vindos de três proveniências diferentes: o Grupo Lena, os accionistas do empreendimento de Vale de Lobo e o Grupo Espírito Santo.