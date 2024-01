Robert De Niro sobre a filha bebé: “Sou um pai de 80 anos e é óptimo”

O actor Robert De Niro elogia a sua filha bebé numa nova entrevista, descrevendo o facto de ser pai aos 80 anos como "fantástico". Em Maio, o vencedor de dois Óscares avançou que, aos 79 anos, tinha dado as boas-vindas ao seu sétimo filho.

De acordo com a imprensa, De Niro, que esta semana recebeu outra nomeação para um Óscar pelo seu papel secundário no filme de Martin Scorsese Assassinos da Lua das Flores, e a sua companheira Tiffany Chen deram o nome de Gia à filha.

"Tudo o que me consome ou preocupa ou isto e aquilo desaparece quando olho para ela. Portanto, isso por si só é maravilhoso", declara De Niro, visivelmente emocionado, em entrevista à AARP: The Magazine, dirigida ao grupo etário com mais de 50 anos nos Estados Unidos.

"Ela tem uma forma muito doce de olhar para nós e de nos absorver... Por isso, não sei o que vai acontecer com ela mais tarde, quando for mais velha, mas ela está a pensar e a observar tudo e a ver. É muito interessante. Por isso, sou um pai de 80 anos e é óptimo e quero estar por perto o máximo de tempo possível para... Desfrutar dela."