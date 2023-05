Aos 79 anos, Robert De Niro foi pai. É o seu sétimo filho

A ideia era falar sobre o seu próximo filme, O Meu Pai é Um Perigo, previsto para se estrear nas salas nacionais a 15 de Junho. Mas, na entrevista ao ET Canada, a jornalista Brittnee Blair falou sobre os “seis filhos” de Robert De Niro e o actor corrigiu-a: “Sete, na verdade. Acabei de ter um bebé”, revelou.

A notícia da chegada de um novo bebé foi, entretanto, confirmada pelo agente do actor, Stan Rosenfield, a vários órgãos de comunicação social norte-americanos, sem adiantar mais detalhes, nomeadamente a identidade da mãe do sétimo filho de De Niro. Recentemente, o actor foi visto com Tiffany Chen, uma instrutora de artes marciais, mas a relação, para já, não foi assumida.

De Niro, de 79 anos, já era pai de Drena, 51, e Raphael, 46, do seu primeiro casamento com Diahnne Abbot; dos gémeos Julian e Aaron, 27 anos, que teve com Toukie Smith; e Elliot, 25 anos, e Helen Grace, 11 anos, com Grace Hightower (com quem foi casado entre 1997 e 2018).

Durante a conversa com Blair, e a propósito do seu último trabalho, o tema paternidade foi o fio condutor. Para Robert De Niro ser pai é “ser amoroso com os filhos” e, às vezes, “severo com as coisas”. Algo que não lhe agrada, mas que diz fazer parte do papel: “Não gosto de ter de impor a lei e coisas do género. Mas, às vezes, não temos escolha. Qualquer pai, penso eu, diria a mesma coisa.”

De Niro acumula oito nomeações nos Óscares, tendo conquistado as estatuetas de melhor actor (O Touro Enraivecido, 1980) e melhor actor secundário (O Padrinho: Parte II, 1974). Entre os seus memoráveis trabalhos, há personagens emblemáticos, como o obcecado Travis de Taxi Driver (1976), o catatónico Leonard de Despertares (1990) ou o aterrorizador Max de Cabo do Medo (1991).