Como fazer os melhores brownies de sempre

Uma das melhores vantagens dos brownies é o facto de serem fáceis de fazer. Mesmo as pessoas que não são grandes pasteleiras conseguem fazer este doce, mesmo a partir de uma mistura comprada no supermercado. No entanto, isso não significa que não se deva ter alguns cuidados.

Aqui estão as melhores dicas para fazer melhores brownies.

Prestar atenção à temperatura do forno

Esta é uma abordagem em duas vertentes. Em primeiro lugar, deve saber como funciona o seu forno. Confirme regularmente a temperatura com um termómetro de forno independente — é provável que o forno não esteja à temperatura correcta quando o sinal de pré-aquecimento tocar. Se o seu forno funciona habitualmente acima ou abaixo do que deveria, ajuste a temperatura de cozedura em conformidade (ou recalibre-o ou recorra a um profissional).

Em segundo lugar, preste atenção às instruções das caixas. Algumas oferecem temperaturas diferentes consoante a cor da forma (normalmente menos 4ºC para as escuras). É fácil analisar a caixa e escolher a temperatura errada.

Adicione nozes e outros frutos secos

Quer se trate de uma mistura de caixa ou de raiz, os brownies adaptam-se bem a uma variedade de adições. Lascas ou pedaços de chocolate, nozes picadas (torrar primeiro para dar um sabor extra) e doces (M&Ms, Twix ou Snickers picados estão entre os meus favoritos) são opções fáceis e divertidas.

Adicionar uma decoração

Da mesma forma, a sua escolha de decoração pode dar um toque pessoal a um brownie caseiro ou de caixa. "Muitos ingredientes podem ser misturados em brownies, mas eu gosto de queijo creme, chocolate derretido e manteiga de nozes (ou sementes)", escreveu a autora de receitas Jessie Sheehan. "O truque com a decoração é escolher algo que seja derramável, mas que não escorra, de modo que quandna decoração, tudo o que é demais... A minha escolha seria o doce de leite, que tende a ser mais espesso do que um molho de caramelo normal.

Foto The Washington Post

Utilizar uma forma de metal

Por várias razões, as formas de metal são geralmente a melhor escolha para cozer. Mais importante ainda, o metal é um melhor condutor, o que significa que coisas como os brownies vão cozer mais depressa e de maneira mais uniforme. As formas de vidro também tendem a ter lados arredondados ou inclinados, o que pode tirar o encanto dos cobiçados cantos ou bordas dos brownies.

Faça uma funda para facilitar a remoção

Para garantir uma limpeza fácil e pedaços limpos, considere a utilização de uma funda para que possa remover toda a placa de uma só vez para cortar fora da forma. Esta estratégia também elimina o risco de riscar a sua forma de metal — se decidir cortar directamente na forma, utilize uma faca de plástico ou uma espátula firme. Basta pressionar um pedaço comprido de folha de alumínio ou papel vegetal na forma, deixando uma saliência suficiente nos dois lados para servir de pega para levantar o bolo.

Espalhe a massa uniformemente

A massa de brownie tende a ser suficientemente espessa para não querer encher naturalmente uma forma por si só. A minha ferramenta preferida para a espalhar é uma espátula, mas as costas de uma colher também funcionam. Dedique alguns segundos extra para garantir que a massa fica numa camada uniforme. Caso contrário, pode acabar por ficar com manchas de espessura variável, com as áreas mais finas a secarem.

Saber quando os brownies estão prontos

O palito deve estar limpo, ligeiramente húmido ou com algumas migalhas? Ou mesmo onde testar — no meio ou junto à borda? Penso que os brownies demasiado cozidos não são grande coisa e que se tem melhor ideia do que se está a passar verificando o centro, uma vez que as bordas cozem primeiro. Por isso, prefiro inserir o palito no meio. Se sair totalmente limpo, é provável que tenha ido longe demais, especialmente porque o centro continuará a endurecer enquanto os brownies arrefecem na forma. Portanto, precisa que o palito saia com alguma humidade.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Bárbara Wong