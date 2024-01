Katherine Maher deixa liderança da Web Summit, três meses depois de assumir o cargo

A actual presidente executiva (CEO) da Web Summit, Katherine Maher, vai abandonar a posição de liderança no final de Fevereiro, após apenas três meses no cargo, para assumir a direcção da empresa de comunicação social norte-americana National Public Radio (NPR). A notícia chega semanas antes da primeira edição da Web Summit em Doha, no Qatar, de 26 a 29 de Fevereiro.

É a segunda vez em menos de meio ano que a Web Summit fica sem CEO. Maher, que também já liderou a Wikimedia (fundação dona da Wikipédia), assumiu a liderança da cimeira tecnológica no final de Outubro, após a demissão de Paddy Cosgrave. O irlandês que co-fundou a Web Summit deixou o cargo de CEO depois de um boicote anunciado por algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo, incluindo a Meta e a Google, em reacção aos seus comentários sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

Katherine Maher realça que a experiência na Web Summit foi positiva. "Adorei liderar a equipa da Web Summit", lê-se numa breve publicação, assinada pela norte-americana, que foi partilhada pela equipa de comunicação da Web Summit. "Embora esteja triste por partir, estou entusiasmado por contribuir de uma forma diferente."

Apesar de deixar a liderança da cimeira a 1 de Março, depois da edição em Doha, no Qatar, Maher deve manter-se como líder não executiva do conselho de administração da Web Summit. O PÚBLICO tentou contactar a equipa da organização para mais informação, mas não obteve resposta até à hora de publicação deste artigo.

A NPR tem uma audiência semanal de 44 milhões de pessoas, com um papel fundamental durante o período eleitoral nos Estados Unidos. Apesar de nunca ter trabalhado em jornalismo ou numa empresa de comunicação social, Maher acredita que a sua experiência na Wikimedia é uma mais-valia que a ajuda a compreender a importância de servir o público independentemente de interesses comerciais. "Trata-se de fazer corresponder a necessidade e o prazer, para que as pessoas tenham um verdadeiro desejo de voltar, de se envolverem com o que oferecemos", explicou Maher, numa entrevista à NPR antes da divulgação da sua nomeação.

A Web Summit nota que já iniciou a procura por um novo CEO. São esperados 12 mil participantes na edição em Doha, no Qatar.