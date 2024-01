Podcast. Corrupção na Madeira: Ministério Público está a fazer a campanha do Chega?

A Polícia Judiciária deteve nesta quarta-feira o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, o empresário Avelino Farinha, líder do grupo AFA e o presidente executivo do grupo Socicorreia, Custódio Correia. As detenções ocorreram ao início da tarde e já depois de se ter iniciado, logo de manhã, uma megaoperação de buscas que incluiu a casa do presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e a autarquia do Funchal. Neste Soundbite está em foco o caso das buscas na Madeira e a sua influência na pré-campanha em curso para as eleições legislativas.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.