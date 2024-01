EUA são a potência com menor inflação e maior crescimento, como disse Biden? Não e depende

Segundo a OCDE, apesar do que Biden afirmou no X, os EUA não têm, sequer, a menor inflação do G7. Em termos de crescimento económico, têm o maior do G7, mas o segundo do G20, atrás da Índia.

A publicação

O contexto

O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, afirmou, na página de X (antigo Twitter) oficial da Presidência que os os Estados Unidos teriam, actualmente, “o mais forte crescimento e a menor inflação de qualquer grande economia no mundo”.

Apesar de a publicação ter sido partilhada sete mil vezes e contar com 30 mil gostos, muitos dos 12 mil comentários acusam o Presidente norte-americano de estar a mentir. “A única coisa que está a crescer é a diferença entre os preços e o que temos de fazer para os suportar”, diz um utilizador.

“Quem quer que seja que está responsável por esta conta não faz a menor ideia do que se está, efectivamente, a passar. Os norte-americanos enfrentam dificuldades e os que são intencionalmente ignorantes acreditam em toda esta treta”, exclama outro.

Um terceiro afirma mesmo que há “89 países no mundo que tiveram menor inflação do que os Estados Unidos em 2023”, colocando uma ligação para o site Wisevoter.

Os factos

Segundo a OCDE, os Estados Unidos apresentam, no terceiro trimestre de 2023 (dados disponíveis mais recentes), um crescimento económico de 1,2%, mais do que todos os outros países do grupo das sete economias mais avançadas do mundo (G7).

Em termos de crescimento cumulativo – do último trimestre de 2019 até ao terceiro trimestre de 2023 –, o valor é de 7,4%, também o mais alto do G7. No segundo e terceiro trimestres de 2023, os Estados Unidos registaram, em ambos, o maior crescimento económico do grupo.

Entre o G20, porém, os Estados Unidos registam apenas o segundo maior crescimento económico, atrás da Índia (1,7%).

Quanto à segunda parte da afirmação, sobre a inflação, a OCDE diz que a inflação homóloga em Novembro – dados mais recentes – nos EUA era de 3,14%. O valor não é, como afirmou Biden na publicação, o mais baixo entre as “grandes economias do mundo”. Dentro do G7, Japão (2,8%), Itália (0,67%) e Canadá (3,12%) apresentam valores mais baixos de inflação homóloga.

Mesmo que alarguemos a análise ao G20, a China (que apresenta deflação), a Indonésia (2,56%) e a Arábia Saudita (1,67%) têm todas menor inflação homóloga em Novembro de 2023 do que os Estados Unidos da América.

Veredicto

A afirmação de Biden é parcialmente verdadeira quanto ao crescimento económico. Quando se compara o crescimento económico dos EUA com os outros países do G7, conclui-se que a economia norte-americana foi a que mais cresceu. No G20, porém, é a Índia quem mais cresce.

Quanto à inflação, a afirmação de Biden é falsa. Nem dentro do G7 os Estados Unidos apresentam o menor valor de inflação.