PS apostado em manter reforma do SNS e avaliar dentro de um ano

O PS de Pedro Nuno Santos está apostado em manter a actual reforma do Serviço Nacional de Saúde, que agregou, no início deste ano, a gestão conjunta dos hospitais e dos centros de saúde nas novas unidades locais de saúde (num total de 39 em todo o país). A monitorização e avaliação será feita durante este ano e, no final de 2024, uma das bitolas será o número de atendimentos em urgências hospitalares. "Se reduzir, é porque está a funcionar", diz ao PÚBLICO Álvaro Beleza, um dos especialistas presentes na reunião promovida pelo PS no passado sábado para recolher contributos para o programa eleitoral.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt