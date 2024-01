Homem mata oito pessoas nos subúrbios de Chicago

FBI colaborou com a polícia na busca do suspeito que matou oito pessoas a tiro.

O homem que matou oito pessoas a tiro em três locais nos subúrbios de Chicago suicidou-se, disseram as autoridades do estado de Illinois na noite desta segunda-feira 22 de Janeiro.

A polícia da cidade de Joliet e do condado de Will afirmou que o atirador, identificado como Romeo Nance, de 23 anos, cometeu suicídio após ter sido cercado pelas forças de segurança por volta das 20h30 (2h30 desta terça-feira em Lisboa).

Nance era suspeito de ter matado a tiro oito pessoas, desencadeando uma caça ao homem que terminou num posto de combustível perto da cidade de Natalia, no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, a quase dois mil quilómetros de Joliet.

A Polícia Federal dos Estados Unidos (FBI) colaborou com a polícia local na busca pelo suspeito, que era considerado "armado e perigoso".

Numa conferência de imprensa, na segunda-feira à noite, o chefe da polícia de Joliet, William Evans, disse que Nance conhecia as vítimas mas acrescentou desconhecer o motivo dos homicídios.

As vítimas foram encontradas no domingo e na segunda-feira em três locais diferentes, disseram as autoridades.

Uma das pessoas mortas foi encontrada no domingo numa casa em Will County. Sete corpos foram encontrados na segunda-feira em duas casas em Joliet.