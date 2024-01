Reese Witherspoon criou uma bebida gelada com neve e o TikTok dividiu-se

Em Nashville, cidade do Tennessee, é raro nevar, mas este Inverno já registou dois recordes em menos de um mês, o que levou os seus habitantes a aproveitarem os mantos brancos para inúmeras brincadeiras. Já a actriz Reese Witherspoon, natural daquela cidade, optou por aproveitar a neve para experimentar uma receita nova: uma bebida à base de neve, com xarope de chocolate e de caramelo salgado, a que juntou um pouco de café frio e que baptizou de “chococinno de neve salgada”, levando o feito — delicioso, garante — ao TikTok. “Oh! Meu Deus, é tão bom!”, declarou.

Mas muitos dos seus seguidores não encontraram qualquer encanto na sua receita. “Não, não, não. A neve não é feita para comer”, escreveu um, que deixa o aviso: “Pode ficar gravemente doente.” Outro foi mais peremptório: “Isso é nojento.” E alguém acrescentou: “Sedimentos de cocó de pássaro, poluição, por isso é basicamente um cappuccino salgado de químicos.”

Não tardou, porém, que muitos mais viessem testemunhar como cresceram com “deliciosos gelados de neve”. Recorda uma utilizadora: “A minha mãe costumava fazer gelado de neve, desde que houvesse mais de um centímetro no chão. Fazia-o sempre para nós. Era delicioso.” E houve até quem concordasse que pode não ser a coisa mais higiénica, mas desvalorizando: “A neve caída pode estar muito suja por causa do ar e do vento, mas quem se importa? Só se vive uma vez. Lembro-me de comer neve quando era miúdo.”

Já Reese Witherspoon, de 47 anos, retomou o tópico com mais três vídeos de seguimento. No primeiro, derrete uma porção de neve no microondas para mostrar que o resultado é água límpida. A seguir, concorda com o seguidor que defendeu que “só se vive uma vez” e, por fim, clarifica: “Não cresci a beber água filtrada; bebíamos água da torneira: colocávamos a boca na torneira e, por vezes, no Verão, quando estava calor, bebíamos da mangueira”, diz entre risos. E conclui: “Querem que filtre a neve? Não posso! Não consigo fazer isso.”