As imagens do frio que já fez mais de 80 mortos dos Estados Unidos

Os ventos fortes e gélidos que sopram a partir do Canadá estão a atirar algumas regiões dos Estados Unidos para uma tempestade de frio e neve que se revelou fatal para mais de 80 pessoas. O fenómeno está a afectar 100 milhões de pessoas, o que corresponde a 30% de toda a população norte-americana.

A agência meteorológica dos Estados Unidos lançou avisos de frio extremo e queda intensa de neve no Noroeste Pacífico, parte das Grandes Planícies, Médio Atlântico e o Nordeste do país. Na sexta-feira, a neve acumulou-se em 15 centímetros em partes do leste do Kentucky e na Virgínia Ocidental.

O número de vítimas mortais inclui todas as mortes provocadas por complicações associadas ao frio — desde acidentes a doenças exacerbadas pelo efeito das baixas temperaturas — e registaram-se em 13 estados norte-americanos.

O estado com mais mortes é o Tennessee, onde um camião colidiu com um tractor-reboque depois de o condutor ter perdido o controlo da viatura, causando 11 mortes. Outras oito pessoas morreram no Tennessee, incluindo um homem de 25 anos que sucumbiu por hipotermia depois do aquecedor na casa móvel onde vivia ter caído e deixado de funcionar.

Alguns pontos do território norte-americano estão a registar temperaturas na ordem dos -30ºC e as condições meteorológicas não deverão melhorar até esta semana — altura em que a situação se deve inverter e as temperaturas poderão ser superiores à média para esta época do ano.