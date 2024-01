Na gélida Toronto, as mulheres mergulham num lago gelado para ganhar energia

Mergulhos no frio são cada vez mais populares no Canadá. Alguns acreditam que têm benefícios para a saúde, incluindo a melhoria da circulação sanguínea e o aumento dos níveis de dopamina e endorfinas.

Vestidas com os seus fatos de banho, um gorro e luvas de lã quentes, um grupo de mulheres canadianas mergulhou no gelado Lago Ontário, na quarta-feira, para um mergulho ao nascer do sol, animando-se umas às outras enquanto apreciavam os tons alaranjados do sol de Inverno e o vento frio. Enquanto o resto de Toronto estava embrulhado em casacos de inverno e cachecóis grossos, este grupo de cerca de 20 mulheres mergulhou numa temperatura de -24 graus Celsius, que parecia ainda mais fria soprada pelo vento gelado.

As nadadoras reuniram-se de manhã cedo com garrafas térmicas nas mãos antes de despirem os casacos de inverno e correrem para as ondas que se aproximavam. "Isto está definitivamente a ultrapassar os limites", disse Anna Clarey, uma das nadadoras, antes de entrar na água. "Com o vento frio, estão cerca de -25 graus Celsius... este é um dos dias mais difíceis, mas vai ser óptimo", disse Clarey, que passou cerca de cinco minutos na água.

Ela não é a única a enfrentar as condições gélidas. Muitos residentes de Toronto mergulham regularmente em águas geladas, procurando benefícios para a saúde.

Os mergulhos no frio têm-se tornado cada vez mais populares no Canadá e alguns defensores acreditam que têm benefícios para a saúde, incluindo a redução da inflamação, a melhoria da circulação sanguínea e o aumento dos níveis de dopamina e endorfinas, o que leva a uma maior alegria e energia ao longo do dia.

Embora estes benefícios não tenham sido cientificamente estabelecidos, organizações como a American Heart Association alertaram para os potenciais riscos para a saúde decorrentes desta actividade.

Martina Marek disse que aderiu à exposição ao frio durante oito anos, depois de testemunhar o impacto da doença de Alzheimer num amigo chamado Bernie. Durante os primeiros três anos, mergulhou sozinha antes de formar um grupo.

"Aprendi sobre todos os benefícios para a saúde que isso me vai trazer", disse Marek. O grupo de Marek, composto por mais de 60 pessoas, comunica através do Whatsapp e os novos membros só podem juntar-se ao grupo depois de participar em dois mergulhos.

Toronto está a ter o seu primeiro contacto com o Inverno em Janeiro, com temperaturas abaixo dos -10 graus Celsius, depois de um Natal invulgarmente quente e sem neve. Quando emergiram na margem gelada do lago depois do mergulho, as mulheres festejaram brevemente antes de se precipitarem para o calor. "Aumenta os meus níveis de dopamina, as minhas endorfinas e, durante todo o dia, sinto-me cheia de energia", acrescentou Marek.