Cada vez mais próximas da China, Maldivas ordenam retirada dos soldados indianos do país

Ministros do Governo do arquipélago chamaram “palhaço”, “terrorista” e “fantoche de Israel” a Narendra Modi e as redes sociais da Índia encheram-se de apelos de boicote ao turismo nas Maldivas.

O Presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu, informou o Governo da Índia no domingo da semana passada de que tem até ao próximo dia 15 de Março para retirar todos os soldados indianos do arquipélago. Actualmente, há cerca de 80 militares do país mais populoso do mundo destacados nas Maldivas, que ajudam as autoridades locais em missões de patrulhamento, de resgate e ajuda humanitária, e que prestam apoio às forças de segurança maldivas no manuseamento de material militar, nomeadamente daquele que foi fornecido por Nova Deli.