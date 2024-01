Jamie Dornan foi hospitalizado em Portugal após reacção alérgica grave

O actor britânico Jamie Dornan teve de ser hospitalizado durante umas férias em Portugal, revelou um amigo do protagonista da trilogia As Cinquenta Sombras de Grey, Gordon Smart, durante o programa da BBC The Good, the Bad and the Unexpected​.

Smart especificou que o incidente ocorreu depois de o actor ter estado em contacto com lagartas processionárias do pinheiro enquanto jogava golfe, tendo sofrido uma alergia, com sintomas graves. O próprio Smart revelou que também teve de ser atendido no hospital.

Inchaço, irritação e, por vezes, dificuldades respiratórias: são estes os efeitos que podem advir do contacto com as lagartas-do-pinheiro. Ao descerem dos pinheiros, as lagartas libertam os chamados pêlos urticantes que, ao entrarem em contacto com a pele, olhos e mucosas podem provocar alergias. Os sintomas podem surgir logo nos momentos a seguir ao contacto e persistir por várias horas ou dias.

No caso de Dornan, o amigo confidenciou que o actor “sentiu o braço e perna esquerdos a ficarem dormentes”. O protagonista da trilogia foi socorrido de ambulância no local e levado depois até à unidade hospitalar. Durante a conversa, Gordon Smart, um locutor escocês, conta que só descobriu que Dornan também tinha sido hospitalizado depois de sair das urgências.

Com uma casa na zona do Meco, concelho de Sesimbra, Jamie Dornan costuma visitar várias vezes o território português, não se ficando só por essa região. “Tivemos muita sorte. Há lagartas em campos de golfe no Sul de Portugal que têm causado a morte de cães e ataques cardíacos em homens na faixa dos 40 anos”, relatou o amigo do actor.

Jamie Dornan e Gordon Smart partilharam uma publicação nas redes sociais durante o ano passado, enquanto estavam de visita a Portugal, em Almancil.

Texto editado por Carla B. Ribeiro