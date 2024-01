H&M retira anúncio após queixas sobre sexualização de raparigas em idade escolar

O retalhista de moda H&M retirou um anúncio que apresentava raparigas em idade escolar após queixas de que a campanha encorajava a sexualização de raparigas menores.

O anúncio, lançado na Austrália, apresentava o slogan: “Faça com que as cabeças se virem com a moda de Regresso às Aulas da H&M”, por cima de uma fotografia de duas raparigas com vestidos cinzentos da H&M.

Foto

“Retirámos este anúncio”, afirmou um porta-voz da H&M na segunda-feira. “Lamentamos profundamente a ofensa que isto causou e estamos a analisar a forma como apresentamos as campanhas daqui para a frente”, acrescentou.

O recuo da H&M é o último de uma série de erros cometidos por marcas de moda que levaram a que os anúncios as colocassem em situações delicadas. Em Dezembro, a Zara retirou uma campanha que apresentava estátuas embrulhadas em branco, após apelos a um boicote e protestos por causa de uma aparente semelhança com imagens da guerra em Gaza.