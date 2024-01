A maior pista natural de gelo do mundo reabriu no Canadá

A pista de patinagem do canal Rideau, com 7,8km, inaugurada há mais de 50 anos, faz parte do Património Mundial da UNESCO na capital do Canadá, Otava. Em 2023, a falta de gelo impediu a sua abertura.

O famoso Rideau Canal Skateway do Canadá, a maior pista natural de patinagem no gelo do mundo, abriu no domingo de manhã pela primeira vez em dois anos, informou a Comissão Nacional da Capital (NCC).

A pista de patinagem do canal Rideau, com 7,8km, inaugurada há mais de 50 anos, faz parte do Património Mundial da UNESCO na capital do Canadá, Otava, e é também uma das principais atracções para os entusiastas da patinagem que procuram emoções ao ar livre durante os invernos frios do Canadá.

O canal não abriu para patinagem na última temporada, no início de 2023, pela primeira vez devido à falta de gelo, disse na altura a NCC, que mantém e opera a pista de patinagem, atribuindo o encerramento a um Inverno ameno causado pelas alterações climáticas. "A nossa equipa aprendeu muito com os desafios que enfrentámos no ano passado e foi capaz de pôr em prática medidas, ajudadas por temperaturas mais sazonais, para que isso acontecesse este ano", disse o administrador executivo da NCC, Tobi Nussbaum.

"Um troço de 1,9 quilómetros entre a ponte de Pretória e os pontos de acesso da Bank Street estará aberto aos patinadores", afirmou a NCC. Esta pista só pode abrir quando o gelo tiver pelo menos 30cm de espessura, para o que deve haver 10 a 14 dias consecutivos de temperaturas entre 20 e 10 graus Celsius negativos.

O NCC e o Standards Council of Canada encomendaram uma avaliação do risco de alterações climáticas para compreender o impacto das alterações climáticas na pista de patinagem. Num cenário de emissões moderadas, "o NCC deve preparar-se para épocas com menos de 40 dias de patinagem em cerca de 50% do tempo", diz o estudo.