Hamas diz que ataque de 7 de Outubro foi “um passo necessário” e admite erros

Num documento de quase 20 páginas, o primeiro do género, o grupo islamista afirma querer dar a sua “versão dos factos”.

O movimento islamista Hamas afirmou que o ataque de 7 de Outubro contra Israel foi "um passo necessário" e “uma resposta normal” às “conspirações israelitas contra o povo palestiniano”, admitindo erros durante a acção, que matou 1140 pessoas.

Num comunicado divulgado este domingo e citado pela agência France-Presse (AFP), o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) referiu que no “caos” em torno da fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza, "talvez tenham sido cometidos erros".

O grupo islamista, considerado terrorista pela União Europeia, Estados Unidos e Israel, negou ter visado civis, excepto "por acidente e durante os confrontos com as forças de ocupação".

O ataque, sem precedentes pela sua violência e dimensão, fez 1140 mortos, na sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelitas, incluindo mais de 360 festivaleiros em Re'im.

"Podem ter sido cometidos erros na execução da operação 'Inundação de al-Aqsa', devido ao súbito colapso do aparelho militar e de segurança ao longo da fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza", afirma o movimento islamita, no poder na Faixa de Gaza desde 2007.

"Evitar ferir os civis, em particular as crianças, as mulheres e os idosos, é uma obrigação religiosa e moral dos combatentes das brigadas al-Qassam", sublinha, referindo-se ao seu braço armado.

Israel está actualmente a investigar relatos de violência sexual cometidos por militantes do Hamas durante o ataque.

Cerca de 250 pessoas foram feitas reféns nestes ataques e, segundo Israel, 132 pessoas continuam cativas na Faixa de Gaza - 27 das quais morreram, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelitas.

Na resposta a estes ataques, Israel desencadeou desde então operações militares por ar, terra e mar, que, segundo o Hamas, mataram mais de 25 mil palestinianos, na sua grande maioria mulheres, crianças e adolescentes, e fizeram mais de 62 mil feridos.