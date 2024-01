Inês de Sousa Real é a cabeça de lista do PAN por Lisboa às legislativas

A porta-voz do PAN traça como objectivo eleitoral eleger um grupo parlamentar a 10 de Março.

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, será novamente a cabeça de lista do PAN por Lisboa às eleições legislativas de 10 de Março. A dirigente e ex-deputada do partido, Bebiana Cunha, que foi a cabeça de lista pelo Porto nas eleições de 2022, será agora mandatária por este círculo, que terá como primeira candidata Anabela Castro, a anterior número dois.

Num evento em Lisboa, em que o partido anunciou os cabeças de lista às eleições, a líder do PAN traçou como objectivo eleitoral eleger um grupo parlamentar. "No próximo dia 10 de Março, não vou estar mais sozinha e vamos rumo a um grupo parlamentar", afirmou Inês Sousa Real.

Por Aveiro, a primeira candidata será Ana Gonçalves (número dois em 2022), por Bragança, Octávio Pires (número um nas últimas), por Coimbra, João Costa (cabeça de lista em 2022), por Faro, Saúl Rosa (que foi o segundo candidato há dois anos), por Portalegre, Telma Espírito Santo (também anterior número dois), pelos Açores, Dinarte Pimentel (que ia em quarto), por Viana do Castelo, Isabel Rhodes (suplente em 2022) e, pelo círculo fora da Europa, Nelson Abreu (que se mantém como cabeça de lista).

Mas também há novidades nas listas: Luís Coentro por Beja, Rafael Pinto por Braga, Ricardo Mota Nunes por Castelo Branco, Sérgio Neves por Évora, João Almeida pela Guarda, Rodrigo Andrade por Leiria, Marco Gonçalves pela Madeira, Vera Matos por Santarém, Alexandra Moreira por Setúbal, Rui Oliveira por Vila Real, Carolina Pia por Viseu e Paulo Vieira de Castro pela Europa.