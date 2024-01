Este telefone gratuito não dá para fazer chamadas. Só para ouvir cantos de pássaros

Hatib Joof vê, várias vezes por semana, alunos da escola primária em fila junto a uma cabina telefónica à porta do seu restaurante em Takoma Park, nos subúrbios de Washington, nos Estados Unidos."O telefone atrai muita atenção", disse Joof. "E é fascinante observar a expressão das pessoas quando o utilizam."

Não são apenas as crianças que são atraídas pelo telefone, que tem um receptor amarelo, da cor de um canário. Os adultos também passam por lá durante todo o dia para um pequeno estímulo. No telefone ouve-se gratuitamente cantos de aves.

Foi instalado há anos, mas está mais popular do que nunca, disse Joof, cujo restaurante, Mansa Kunda, é especializado em cozinha da África Ocidental. "Assim que coloquei o telefone lá fora, ele foi simplesmente um sucesso", disse David Schulman, um violinista, compositor e produtor de áudio de Takoma Park que criou o Bird Calls Phone ligando um antigo telefone público em 2016, depois de a cidade ter anunciado um concurso para projecto de arte pública interactivo.

Foto O auscultador do telefone é cor de canário Tom Huizenga

Os ouvintes carregam no 1 para ouvir uma garça-nocturna-coroada, no 7 para ouvir o chamamento de um pica-pau-orelhudo e no 9 para ouvir o grito distinto de um búteo-de-cauda-vermelha. As instruções sobre como utilizar o telefone estão disponíveis em três línguas: inglês, espanhol e amárico — um reflexo da comunidade etíope de Takoma Park. "Queria que o maior número possível de pessoas da região aproveitasse a experiência", justifica Schulman.

Ao todo, são apresentados dez pássaros nativos da área de Takoma Park, incluindo um galo em honra de Roscoe, uma mascote muito querida da comunidade que andou pela cidade nos anos 90, desafiando os agentes de controlo de animais que tentaram apanhá-lo.

Além de ser divertido, ouvir o canto dos pássaros pode reduzir o stress e a ansiedade, segundo vários estudos. Até mesmo ouvir gravações de pássaros pode aliviar emoções negativas.

Schulman disse que teve a ideia do telefone depois de reparar numa cabine telefónica abandonada que não funcionava na cidade. Perguntou-se se poderia transformá-la em algo apelativo. "Como pessoa que gosta de som, sempre adorei telefones públicos", disse. "Gosto muito da velha tecnologia de pegar num auscultador, carregar num botão e fazer com que algo aconteça."

Como sempre observou e ouviu os pássaros locais, Schulman pensou que trazer os seus sons para o telefone abandonado era uma forma de adicionar um toque de natureza ao bairro.

As autoridades municipais de Takoma Park concordaram e atribuíram um orçamento de 5000 dólares (cerca de 4500 euros) a Schulman para concluir o projecto.

Agora, a popularidade do telefone rivaliza com o polvo de crochê de três metros de comprimento que já esteve no topo da torre do relógio da cidade, disse Brendan Smith, coordenador de artes e humanidades do Takoma Park.

A cidade instalou faixas com imagens de penas na cabina telefónica em 2019.

Depois de ter vencido o concurso, Schulman retirou o telefone abandonado da rua e, de seguida, pagou cerca de 200 dólares (cerca de 183 euros) por um telefone público em perfeitas condições no eBay para dar início ao seu projecto das aves.

Contactou a biblioteca McCaulay do Laboratório de Ornitologia Cornell em Ithaca, Nova Iorque, que concordou em enviar-lhe algumas dezenas de gravações de aves nativas. Schulman contou então com a ajuda do engenheiro de software e artista Branden Hall para ligar o telefone de forma a reproduzir os chamamentos de cada ave. Hall também programou o telefone para dar instruções às pessoas quando marcassem o número zero, para "assistência à migração".

Schulman disse que persuadiu vários dos seus amigos a gravar pequenas descrições de cada ave para acompanhar as chamadas.

Foto Branden Hall e o telefone que reprogramou em 2016 David Schulman

O chamamento das aves, sete anos depois

Um outro artista local, Howard Connelly, criou uma escultura metálica de uma ave para colocar em cima do suporte do telefone, e o telefone ficou então pronto para os utilizadores ligarem e ouvirem os sons de patos, guarda-rios e rolas-carpideiras.

"Também usamos o som de uma pomba como tom de marcação", disse Schulman. "A minha favorita é provavelmente a garça-nocturna", acrescentou. "É um grande pássaro, um pouco barulhento."

Joof disse que quase toda a gente que se depara com o telefone perto do seu restaurante fica intrigada, especialmente os jovens.

A maioria das crianças nunca utilizou uma cabina telefónica e fica entusiasmada por experimentar, explicou. "Algumas pessoas parecem frustradas por não conseguirem deitar uma moeda e fazer uma chamada telefónica normal", disse Joof.

Schulman já teve de substituir um auscultador danificado e decidiu instalar um em tons de amarelo vivo. Como as penas de um canário.

Foto Há pessoas que querem usar o telefone pensando que se trata de um telefone normal Brendan Smith

Schulman disse que está contente por as pessoas continuarem a passar por lá, mais de sete anos depois, para poderem fazer chamadas gratuitas para os pássaros.

"Uma coisa de que gosto no Bird Calls Phone é o facto de ser o oposto de uma transmissão ao vivo para todos", afirmou. "Só uma pessoa pode ouvir de cada vez, e cada pessoa leva consigo a sua própria experiência individual."

E disse que gostaria de ver a sua ideia replicada noutras cidades para ajudar a chamar a atenção para a vida selvagem local.

"Gosto de imaginar telefones com chamadas de pássaros em todo o país, com os pássaros locais [de cada cidade]", disse Schulman. "Adoraria que isto se tornasse uma experiência para toda a gente."