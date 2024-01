Depois de Algarve e Guarda, listas de deputados do PSD geram insatisfação no Porto

Concelhias do PSD-Porto descontentes com as interferências da direcção nacional nas listas de candidatos a deputados às legislativas.

A lista de candidatos a deputados da Aliança Democrática (AD) pelo distrito do Porto às legislativas de Março tem algumas surpresas que desagradaram às estruturas concelhias do partido, que viram as suas escolhas remetidas para a chamada "zona cinzenta". Um exemplo: Sofia Matos, que foi cabeça de lista pelo distrito do Porto nas eleições legislativas de 2022, ocupa agora o 37.º lugar. A deputada, que foi uma escolha do ex-líder do PSD, Rui Rio, havia sido indicada pela concelhia da Trofa, porém, acabou relegada para o final da lista.