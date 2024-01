Montenegro tenta seduzir desiludidos com o PS: “A AD também é para vós”

Já com acordo da Aliança Democrática assinado pelo PSD, CDS e PPM, o líder social-democrata, Luís Montenegro, lançou este domingo um apelo àqueles que se desiludiram com o PS a juntarem-se ao projecto político que une de novo os três partidos porque o” projecto de esperança e de confiança da AD” é também para eles.

"Àqueles que acreditaram no PS há dois anos, quero dizer que este projecto da AD é também para vós, para os que se desiludiram. Que bela oportunidade deram ao PS e que o PS desperdiçou completamente", disse, sublinhando que a Aliança Democrática “não é um movimento político ressabiado”, ao contrário do que acusa serem os socialistas.

Numa das salas da Alfândega do Porto, que se encheu de apoiantes dos três partidos e também de independentes que, vão aliás, integrar as listas a deputados às eleições legislativas, Luís Montenegro afirmou que “o projecto da AD não se alimenta nem pela ameaça, em pela hospitalidade e não se move, ao contrário dos nossos adversários, pelo passa culpas, pelo ressentimento ou pela instigação infantil do medo. Ao contrário do PS, [a AD] não é um movimento político ressabiado.”