A ilegalização da AfD na Alemanha e a vitória de Trump no Iowa

O debate e a discussão sobre a proibição do partido nacionalista Alternativa para a Alemanha (AfD) recomeçou na semana passada, depois das notícias de uma reunião em Potsdam entre dirigentes do partido, que conta com mais de 20% das intenções de voto em várias sondagens, e personalidades da extrema-direita, tendo-se discutido planos de remigração de imigrantes, mas até de alemães “não-assimilados”. É possível ilegalizar um partido? E o que significa isto em ano de eleições europeias?

Do fim-de-semana, chegam também os registos da vitória clara de Donald Trump nas primárias do Iowa. Com mais de 50% dos votos. A ideia de uma alternativa a Donald Trump, muito propagada depois do ataque ao Capitólio em Janeiro de 2021 pelos seus apoiantes, parece cair por terra. Qual o impacto da campanha eleitoral norte-americana na Europa?

A guerra entre o Hamas e o Israel parece estar a alastrar-se a mais zonas. Depois dos ataques atribuídos a Israel no Líbano, da ofensiva contra os houthis no mar Vermelho, temos ataques do Irão ao Paquistão. O Irão que já tinha disparado contra a Síria e o Iraque. Podemos falar já de um conflito global?