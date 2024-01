Líder do Hezbollah morto no Líbano faz aumentar receios sobre conflito regional

Um ataque que terá sido levado a cabo por Israel, nesta segunda-feira, matou um dos principais rostos da cúpula do Hezbollah no Líbano. Foi o próprio grupo que confirmou a morte de Wissam Hassan al-Tawil, número dois da Força Radwan, que Israel diz ser responsável por sucessivas tentativas de penetração nas fronteiras a norte do país. Este ataque surge uma semana depois da morte de Saleh al-Arouri, vice-líder político do Hamas, em Beirute, aumentando os receios do alastramento do conflito para lá da Faixa de Gaza.

