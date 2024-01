Por quanto foi vendido o tutu de Sarah Jessica Parker de O Sexo e a Cidade?

Quem não se lembra da entrada da série O Sexo e a Cidade, protagonizada pela actriz Sarah Jessica Parker, encarnando a colunista Carrie Bradshaw, em plena cidade de Nova Iorque, com um top rosa e uma saia tutu de bailarina? A peça foi encontrada pela figurinista da série — que estreou em 1998 e continua a ter sucesso entre novas temporadas, filmes e o spin off intitulado And Just Like That — numa loja nova-iorquina e não custou mais de cinco dólares. Na quinta-feira, foi vendida na Califórnia, num leilão da Julien's, por 52 mil dólares (47.800 euros).

De acordo com a casa de leilões, o tutu “tornou-se um símbolo da cultura pop” e o preço estimado para a sua venda estava entre os oito e os 12 mil dólares (7350 e 11 mil euros). A saia icónica foi comprada pela figurinista Patricia Field, que a encontrou enquanto fazia compras para a série no distrito de vestuário de Nova Iorque, num caixote com peças a cinco dólares. Num vídeo para a Vogue, de Fevereiro de 2022, a actriz conta como chegaram ao visual icónico, que consistia em criar algo que se adequasse à personagem. Diz ainda que, devido à sequência de salpicos, foram necessárias várias saias.

Inicialmente, estava previsto que para os créditos de abertura, a personagem vestisse Marc Jacobs, um vestido da colecção de Primavera/Verão 1998, mas Patricia Field queria vesti-la com algo mais intemporal, que não ficasse rapidamente fora de moda. Por isso, encontrou a saia de bailarina — com três camadas de folhos — e perguntou à actriz o que lhe parecia. Foi de imediato aprovada. Sarah Jessica Parker, que já trabalhara anteriormente com a figurinista, tinha total confiança na profissional e foi quem pediu à produção que fosse Patricia Field a responsável pelo guarda-roupa da série, lembra a Julien's.

No seu livro Pat in the City: My Life of Fashion, Style and Breaking All the Rules, a figurinista recorda, citada pela Vogue, como chegou à saia: “Na caixa de roupas em promoção – tendências de temporadas passadas – um tule branco aparecia como a crista espumosa de uma onda num mar de descartáveis.” Então, “pensou que Sarah Jessica seria capaz de se identificar com aquela saia maluca por causa de sua experiência como bailarina”.

A saia de tule voltou a ser usada no filme de 2008, Sexo e a Cidade, quando a protagonista está a limpar o seu armário e faz um desfile improvisado com algumas das peças que usou ao longo dos anos desde que se mudou para Nova Iorque. As suas amigas Samantha, Charlotte e Miranda são unânimes; este look deve ser guardado. Ao fim de 24 ofertas, a peça, que tem um certificado de autenticidade assinado por Patricia Field, foi arrematada por 52 mil dólares.