Astronauta por um dia? Inscrições já arrancaram

Quem nunca sonhou em ser astronauta e em flutuar no espaço? A oportunidade chegou e as inscrições para a terceira edição da competição nacional Astronauta por um Dia, promovida pela Agência Espacial Portuguesa, arrancam esta sexta-feira.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Agência Espacial Portuguesa vai dar a 30 jovens estudantes portugueses a oportunidade de flutuarem como astronautas. As inscrições à primeira fase da competição abrem esta sexta-feira e encerram a 19 de Fevereiro.

As candidaturas podem ser submetidas no site oficial www.astronautaporumdia.pt, no qual pode ser também consultado o regulamento da iniciativa.

Na prática, trata-se de um voo de gravidade zero que se vai realizar a 29 de Setembro em Beja, na Base Aérea n.º 11 da Força Aérea Portuguesa.

Um processo de selecção como o dos astronautas

Tal como nas edições anteriores, podem candidatar-se ao Astronauta por um Dia (iniciativa que antes era conhecida como Zero-G Portugal – Astronauta por um Dia) todos os alunos do ensino básico ou secundário do sistema de ensino português, entre os 14 e os 18 anos à data do voo, e que frequentem, no máximo, o 11.º ano de escolaridade no corrente ano lectivo.

O sistema de avaliação da competição mantém o mesmo formato, simulando o processo de selecção de astronautas. Ou seja, na primeira fase, os candidatos têm de submeter informações gerais e de contacto e um vídeo de motivação com a duração máxima de 45 segundos. Depois, serão seleccionados 250 candidatos para a segunda fase, que consiste numa prova de memória, velocidade e raciocínio espacial. Destes, serão seleccionados 100 candidatos que passarão à terceira fase do concurso e terão de realizar uma prova de aptidão física, dos quais 50 serão convocados para uma entrevista. Por fim, serão escolhidos os 30 finalistas.

No entanto, a Agência Espacial Portuguesa destaca, numa publicação no seu site, que “a participação no voo parabólico só é garantida se, após a realização de um exame médico, o candidato for considerado clinicamente apto para voar”.

Mostrar que o espaço é “acessível a todos”

A edição de 2023 registou um número recorde de candidaturas (com 552 inscrições, o que correspondeu a um aumento de 20% face a 2022) e, para este ano, perspectiva-se um novo aumento. “O Astronauta por um Dia tem vindo a fazer um caminho de afirmação sustentada a nível nacional. Temos já 61 embaixadores da iniciativa, que representam várias regiões, e que dinamizam actividades nas suas comunidades para falar da experiência e cativar novos candidatos”, afirma, em comunicado, Hugo André Costa, director executivo da Agência Espacial Portuguesa.

O objectivo é, “mais uma vez, garantir uma representatividade geográfica total”, acrescenta Hugo André Costa, destacando que “esta é uma forma de levar o espaço às famílias, para que todos se possam sentir parte desta viagem espacial”.

Marta Gonçalves, gestora dos programas de Educação e Ciência da Agência Espacial Portuguesa, acredita que a iniciativa tem mostrado aos jovens portugueses que “o espaço é uma área acessível a todos”. “Com o Astronauta por um Dia também tentamos contornar a ideia de que o espaço é algo longínquo, a que poucos podem aceder. Apostamos neste processo de selecção porque acreditamos que os nossos finalistas são pessoas polivalentes, com várias capacidades, e não apenas bons alunos”, afirma, citada na publicação.

A terceira edição da competição Astronauta por um Dia conta com a colaboração da Força Aérea Portuguesa, da Câmara Municipal de Beja, da Ciência Viva, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.