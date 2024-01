Marca de luxo francesa Fauchon quer abrir hotel em Portugal

“Portugal atingiu um nível de status em termos de turismo internacional nos últimos anos que o coloca, provavelmente, no top 3 actual da Europa e um dos melhores destinos do mundo”, sublinha Jacques-Olivier Chauvin, presidente e CEO da Fauchon Hospitality, à Fugas. Por isso, o grupo francês procura agora abrir em Portugal o primeiro hotel na Europa fora do território francês.

Para já, foi anunciada esta quarta-feira uma parceria com a portuguesa Unlock Boutique Hotels, uma rede de hotéis de charme com 21 unidades em Portugal, e os próximos passos passam por encontrar “uma localização única” e investidores. “Temos algumas localizações desejadas, infelizmente ainda não fechámos nenhum negócio, mas já visitámos alguns activos e sabemos exactamente o que queremos”, avança Miguel Velez, CEO da Unlock Boutique Hotels.

Sem desvendar muito, Jacques-Olivier Chauvin defende que a nova unidade hoteleira “pode ser em qualquer lado” do país, “desde que tenha um standard elevado”, num destino “luxuoso mas também vivo, cosmopolita”. Tanto poderá ser num edifício histórico recuperado como ser construído de raiz, desde que tenha capacidade para ter entre 40 e 70 quartos, áreas ligadas à gastronomia abertas ao público, e uma loja da marca.

“Pode ser um boutique hotel numa cidade como Lisboa ou Porto, podem ser residências como no projecto no Dubai, ou um resort, baseado em villas, mais no campo ou à beira-mar”, referia durante a sessão de apresentação que decorreu no Hotel da Estrela, em Lisboa, apontando outras localizações possíveis, como o Douro ou o Algarve.

O objectivo é ter a localização identificada até ao final do ano e, “se as coisas correrem bem”, abrir a nova unidade em 2026 ou 2027, podendo ser antecipada, adianta Miguel Velez, no caso de se tratar da recuperação de um edifício existente.

Fundada em 1886, a Fauchon é uma marca francesa especializada em produtos gourmet, desde pastelaria fina a chás e chocolates, com mais de uma centena de lojas franchisadas e 400 pontos de venda em 50 países, além de restaurantes, salões de chá e cafés boutique. Em 2018, o grupo entrou no sector hoteleiro, com a abertura do primeiro hotel em Paris, na mesma Place de La Madeleine​ onde, no final do século XIX, Auguste Fauchon tinha iniciado o seu negócio de venda de produtos gastronómicos de qualidade vindos da Normandia.

O segundo hotel abriu em Quioto, Japão, em 2021, e a terceira unidade, inicialmente anunciada para 2024, deverá abrir em regime de soft opening em 2026 em Riade, na Arábia Saudita, “provavelmente antecedida por um pop up para o conceito de restaurante, em 2025”, revela Chauvin à Fugas. Nos planos, estão ainda as primeiras residências turísticas da marca, no Dubai, e a abertura de um segundo hotel na Arábia Saudita, na cidade de Jidá, e no Japão, em Tóquio.

Existe ainda a “ambição” de entrar nos Estados Unidos, com um hotel em Nova Iorque e noutras cidades norte-americanas “um pouco diferentes”, como Austin, no Texas, ou Nashville, no Tennessee, integrando o objectivo de expandir o portefólio da marca, com “20 hotéis até 2030”.

Para a Unlock Boutique Hotels, que passa a ser “a representante da Fauchon em Portugal”, a parceria anunciada significa também a estreia de uma marca internacional no portefólio do grupo português. “Não há muitas marcas internacionais para hotéis boutique e nenhuma delas traz algo realmente novo. Com a Fauchon, toda a estratégia gira em torno da experiência e da singularidade, que é o que queremos ter na nossa colecção”, afirma Miguel Velez, sublinhando que a parceria traz “um posicionamento diferente” para os dois grupos “mas também para todos os hotéis ligados à Unlock”.

O primeiro hotel abriu em Paris, em 2018

Durante o evento anual do grupo português, a Unlock Boutique Hotels anunciou ainda outras novidades, incluindo a adesão de dois novos hotéis (Az-Zagal, em Casa Branca, Sousel, e 19 Tile Ceramic Concept, nas Caldas da Rainha), a abertura da rede a unidades de charme até 20 quartos e a abertura de um segundo restaurante Letraria, em parceria com a portuguesa Letra, no hotel Senhoras Rainhas, em Óbidos.

Os planos incluem ainda uma nova plataforma de promoção e vendas, num investimento a rondar os 100 mil euros, que reúne “serviços de concierge digital, filtros por satisfação de necessidades e uma inspiração totalmente focada na experiência de cada hotel”. A ambição, define o grupo, passa por “assumir a liderança em número de unidades nos próximos três anos” no segmento boutique em Portugal.