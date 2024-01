Grandes grupos melhoram contas dos media, mas maioria factura menos de 100 mil euros

As empresas do sector da comunicação social reportaram, no seu conjunto, resultados líquidos de 41 milhões de euros, um número explicado, sobretudo, pelo desempenho dos grandes grupos.

O sector da comunicação social tem vindo a melhorar os resultados nos últimos anos, mas os números abarcam realidades muito diferentes dentro de um mesmo sector. Se é certo que as receitas do conjunto das empresas aumentaram quase 10% em 2022, ao mesmo tempo que os lucros dispararam mais de 70%, é também verdade que são os grandes grupos de comunicação que respondem pela maior fatia desses resultados, ainda que representem uma minoria dos órgãos de comunicação. Enquanto isso, as publicações periódicas e as rádios, que representam a larga maioria do sector, estão a facturar menos de 100 mil euros por ano.