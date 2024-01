Página da candidatura de André Villas-Boas desactivada no Instagram após denúncias

Apenas horas depois da apresentação de sonho, surge a primeira contrariedade para a lista de André Villas-Boas. A página oficial de candidatura do ex-treinador foi desactivada no Instagram, depois de somar mais de 22 mil seguidores em poucas horas.

De acordo com as informações apuradas pelo PÚBLICO, estão em causa denúncias apresentadas contra a conta. Entre as publicações da página recém-criada, constavam apenas os detalhes sobre o lançamento da candidatura à presidência do FC Porto. A suspensão aconteceu ao fim da noite desta quarta-feira, com o Instagram a informar os gestores da página de uma alegada violação das regras da comunidade.

Os elementos da lista de André Villas-Boas tentam agora recuperar o acesso à conta junto da Meta, empresa dona do Instagram e do Facebook.

Esta quarta-feira, numa Alfândega do Porto lotada, André Villas-Boas apresentou-se aos portistas como candidato à presidência do FC Porto. Num discurso emotivo e com referências ao passado – incluindo um agradecimento a Jorge Nuno Pinto da Costa – o novo candidato jogou também ao ataque. Dizendo que o clube parece “capturado por um conjunto de interesses alheios”, criticou duramente a gestão da actual administração, questionando a situação financeira negativa que o FC Porto atravessa.

“Nos últimos 10 anos, o FC Porto conseguiu encaixar mais de 700 milhões em vendas e, em 2015, fez o maior contrato de direitos televisivos no valor de 457 milhões. Qual é a realidade actual? Um passivo de 500 milhões e uma dívida de 310 milhões”, afirmou.

André Villas-Boas é o segundo candidato às eleições do FC Porto, juntando-se ao empresário Nuno Lobo. Já Pinto da Costa, o actual dirigente dos “dragões”, não abre o jogo e mantém o silêncio sobre uma possível recandidatura.

Foto Jorge Costa, histórico capitão do FC Porto, mostrou apoio público a Villas-Boas Adriano Miranda

Rui Pinto defende auditoria a gestão de Pinto da Costa

Rui Pinto defende uma auditoria forense aos últimos 20 anos de gestão de Pinto da Costa. O protagonista do Football Leaks mostra ainda a vontade de ver as conclusões apresentadas publicamente, “para que todos percebam como foi possível ao FC Porto atingir uma situação financeira calamitosa”.

O hacker, assumido adepto portista, comentou a actualidade portista e a candidatura de André Villas-Boas na rede social X (antigo Twitter). No passado, ainda no papel de mentor do projecto Football Leaks, Rui Pinto levantou suspeitas relativamente a negócios do FC Porto. A intervenção e alegado lucro de Alexandre Pinto da Costa, filho do actual presidente, com negócios do clube foi outro dos pontos que causou mal-estar junto dos associados “azuis e brancos”.

Já sobre André Villas-Boas, Rui Pinto diz que é uma “candidatura com peso, mobilizadora projectada para o futuro, mas ainda com muitas interrogações”. O hacker diz que é tempo de o ex-treinador apresentar claramente as suas ideias para o clube, os projectos e os nomes dos que o vão acompanhar na lista.