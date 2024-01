Jorge Costa: “Não estou contra ninguém, estou a favor do FC Porto”

André Villas-Boas oficializou esta quarta-feira a candidatura à presidência do FC Porto, apoiado por várias figuras do universo "azul e branco" que fizeram questão de marcar presença na cerimónia na Alfândega do Porto. O central Jorge Costa, histórico capitão dos "dragões" que, entre outros troféus, levantou uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões, demonstrou publicamente o apoio ao novo candidato. Mas esta posição, salienta, não é sinónimo de estar contra Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do clube que poderá ser adversário do ex-treinador no acto eleitoral de Abril.

“Acho que é fundamental esta união. Da parte que me toca, não estou contra ninguém. Estou a favor do FC Porto, não para fazer campanha, mas para dar o meu apoio. Não é segredo o meu apoio total ao André”, adiantou o ex-jogador. Jorge Costa fez questão de deixar claro que, pelo menos neste momento, não está definida uma entrada nas listas de André Villas-Boas, mas não fechou totalmente a porta a essa possibilidade. “É certo e seguro que ninguém está acima do FC Porto, a pior coisa que pode acontecer ao clube é esta desunião”, rematou o central.

Helton foi outro dos antigos capitães presentes no evento. Manifestando também apoio público, o antigo guarda-redes não foi tímido e confirmou a vontade de fazer parte da equipa de André Villas-Boas. “Perguntem-lhe se estou [na lista], também gostava de saber. Se gostava de fazer parte? Por que não? Não sei onde me encaixaria melhor, vocês às vezes sabem melhor do que eu”, ironizou.

À semelhança de Jorge Costa, o antigo guarda-redes garante que esta candidatura não se dirige contra Pinto da Costa, vendo em Villas-Boas, mais do que um antigo treinador, um amigo. “Eu apoio o André, sou amigo dele e estou com ele. Não havia forma de não estar presente, reconheci o convite e a humildade. Lembrou-se de mim e isso deixa-me feliz”.

Nem todos os ilustres presentes na sala quiseram tecer comentários sobre a candidatura de André Villas-Boas, mas a simples presença foi suficiente para enviar um sinal de força e apoio. Depois de elogiar num espaço de comentário televisivo a atitude do ex-treinador, Maniche fez questão de estar presente. Também Angelino Ferreira, antigo administrador da SAD portista que saiu do clube após uma desavença com a gestão de Pinto da Costa, foi um dos rostos de peso desta quarta-feira. Esteve ainda representado o passado de sucesso, com a presença de Cecília, viúva de José Maria Pedroto, na apresentação de Villas-Boas.

"FC Porto dos sócios para os sócios"

O sonho antigo de André Villas-Boas ainda não ganhou vida esta quarta-feira, mas o primeiro grande passo, o da candidatura, já está dado. Foi numa Alfândega iluminada a azul e branco que o antigo técnico anunciou oficialmente que será candidato nas próximas eleições do FC Porto.

Foto André Villas-Boas apresentou candidatura esta quarta-feira Adriano Miranda

"É um momento de grande significado para mim, pleno de portismo, sede e vontade de vencer. Um passo para o qual me preparei, para poder ir de encontro às vossas exigências. Um passo de grande responsabilidade tomado em consciência", começou por dizer o ex-treinador. Villas-Boas diz querer um "FC Porto mais forte, mais competitivo, dos sócios e para os sócios".

Apesar de demonstrar gratidão perante o trabalho passado de Jorge Nuno Pinto da Costa, Villas-Boas diz que o clube vive "agarrado a uma gestão sem rumo e sem nexo". "Parecemos capturados por um conjunto de interesses alheios ao FC Porto que ferem os valores fundamentais da nossa instituição", critica o agora candidato, que acrescentou: "Estaremos sempre gratos a Pinto da Costa, mas é tempo de mudança."

Para André Villas-Boas, a comunicação da actual administração "foge frequentemente à verdade", dizendo que estão a ser tomadas decisões a poucos meses das eleições que podem "hipotecar o futuro do clube durante 15 anos". O antigo treinador relembrou os vários jogadores a "custo zero" que têm saído do Dragão, focando também as transferências falhadas que saíram caro aos cofres do clube. "Será que servem interesses de outros alheios ao clube?", questionou, lamentando que o clube esteja a ser ultrapassado pelos rivais em várias áreas.