André Villas-Boas não afasta candidatura à presidência do FC Porto em 2024

André Villas-Boas não afasta uma candidatura à presidência do FC Porto em 2024. O antigo técnico dos portistas foi questionado esta quarta-feira sobre uma eventual candidatura, numa conferência sobre liderança e performance acolhida pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. A decisão está dependente de "considerações pessoais e profissionais" que vão ser feitas num futuro próximo. Uma eventual recandidatura de Pinto da Costa à presidência dos portistas pode também ser um factor decisivo.

“A história da presidência do FC Porto tem um vínculo emocional comigo”, começou por dizer André Villas-Boas. “Nunca tinha realmente pensado sobre o assunto e, em 2015, recebo uma mensagem de uma funcionária do FC Porto que me escreveu: ‘Sei que um dia vais ser presidente do FC Porto.’ O que senti com essa mensagem... Tocou profundamente o meu sentido de destino. Mas esse sentido tem de estar vinculado com a vontade dos sócios", reiterou.

"As eleições estão marcadas para Abril de 2024 e há uma série de considerações pessoais e profissionais que tenho de ter em conta. Os meus amigos consideram a decisão mais irracional da minha vida, não compreendem como pode gerar tanta paixão dentro de mim. Mas a realidade é que a minha família inglesa está intimamente ligada à fundação do FC Porto. Coisa que eu só soube mais tarde e que vem reforçar essa sensação de destino", detalhou.

A grande incógnita está com uma eventual continuidade de Jorge Nuno Pinto da Costa no cargo de presidente. Se isso acontecer, admite Villas-Boas, uma candidatura já em 2024 complica-se. "Não é só presidente do clube, mas é a figura máxima da região. Esta pessoa trouxe-nos todas as nossas glórias no campo da emoção e são intocáveis na história".

Se Pinto da Costa sair do clube, relembra o treinador, o clube e a região vão ficar com um vazio muito difícil de preencher. Villas-Boas vai tentar ser esse homem já em Abril de 2024? "Vamos ver", disse apenas, considerando que o FC Porto terá de se preparar "para outra fase da sua vida, onde novas lideranças entram".

No passado mês de Junho, André Villas-Boas disse sentir estar destinado a assumir o cargo de presidente do FC Porto no futuro, sem desvendar, porém, se a candidatura ocorreria já no acto eleitoral de 2024.

Em Julho, um vídeo publicado pelo FC Porto com os sucessos internacionais que não destacou a Liga Europa conquistada por André Villas-Boas em 2010/11 causou polémica junto dos adeptos portistas.

O antigo técnico "azul e branco" nunca escondeu o desejo de presidir ao clube de coração, sendo notório um posicionamento distanciado perante os últimos anos de governação de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente dos "dragões" há mais de 40 anos.

Depois do trajecto como adjunto de José Mourinho, André Villas-Boas lançou-se como treinador principal em 2009/10, na Académica de Coimbra. Depois da aventura na “briosa”, Villas-Boas comandou FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG e Marselha.

Foi nos “dragões”, com uma temporada em que conquistou Supertaça, campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa, que encontrou maior sucesso desportivo, cultivando carinho junto dos sócios e simpatizantes dos portistas.