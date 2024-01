Começa no fim do mês julgamento de homens acusados de matar adepto do FC Porto

A Comarca do Porto agendou para o próximo dia 30 de Janeiro o arranque do julgamento dos sete homens que respondem pela morte de um adepto do Futebol Clube do Porto no decurso dos festejos do título de campeão nacional 2022, junto ao Estádio do Dragão.

Foram acusados de um crime de homicídio qualificado, em co-autoria,​ Renato Gonçalves, seu pai, Marco Gonçalves, conhecido por “Marco Orelhas”, e outros cinco adeptos, Paulo Cardoso, Diogo Meireles, Miguel Pereira, Rui Costa e Sérgio Machado. Há alguma urgência neste processo, já que Renato Gonçalves, Marco Gonçalves e Paulo Cardoso encontram-se em “prisão preventiva pelos factos ocorridos na madrugada do dia 8 de Maio de 2022”.

Aquando da decisão de levar estas pessoas a julgamento, o juiz de instrução criminal falou “numa escalada de violência, por motivos relacionados com desentendimentos familiares que envolviam os arguidos Renato Gonçalves e Marco Gonçalves com o Igor Silva”. Estava convencido de que se tinham munido "de instrumentos corto-perfurantes" já decididos a tirar a vida à vítima.

“O clima de conflito entre Igor Silva, Renato Gonçalves e os seus familiares, conhecido desde inícios do corrente ano [2022], altura em que Igor Silva terá agredido o Renato Gonçalves, agravou-se posteriormente quando, dias antes dos factos (2 de Maio), Igor Silva terá agredido Iara Gonçalves [filha de Marco "Orelhas"] na Queima das Fitas no Porto", escreveu. “É com esta sensação de superioridade destemida de força grupal que os elementos da família Gonçalves se dirigem para a zona onde supostamente teriam informação da presença do Igor no meio dos festejos [do título do FC Porto] e procuram fazer a sua justiça sem olhar a meios, afastando e agredindo tudo e todos no seu caminho, concretamente aqueles que tentaram evitar, posteriormente, a perseguição e agressão ao Igor Silva", lê-se na acusação.

Igor Silva tinha 26 anos. Foi agredido e esfaqueado 18 vezes.

De acordo com a comarca do Porto, as primeiras audiências do julgamento estão agendadas para os dias 30 e 31 de Janeiro. Também foram marcadas para 1, 6, 7, 8, 14 e 15 de Fevereiro.