Homicídio nos festejos do FC Porto: Marco Gonçalves apresenta-se à PJ

Pai do suspeito da morte de um jovem durante os festejos do título de campeão nacional de futebol do FC Porto, apresentou-se esta segunda-feira nas instalações da Polícia Judiciária (PJ) e foi constituído arguido por suspeita de agressões a Igor Silva.

Marco Gonçalves, pai do suspeito da morte de um jovem durante os festejos do título de campeão nacional de futebol do FC Porto, apresentou-se esta segunda-feira nas instalações da Directoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) e foi constituído arguido por suspeita de agressões a Igor Silva, confirmou o PÚBLICO junto de fontes judiciais e policiais.

As autoridades suspeitam que Marco Gonçalves, um dos membros mais influentes da claque Super Dragões, terá sido uma das pessoas que agrediu Igor Silva com murros e pontapés antes do ataque mortal na Alameda do Dragão. Pai e filho tinham um historial de conflito com Igor Silva desde o início do ano, com ambas as famílias a envolverem-se em confrontos em várias ocasiões.

Renato Gonçalves, de 19 anos, foi detido na noite de segunda-feira por suspeita de ter esfaqueado mortalmente Igor Silva durante os festejos do título do FC Porto. O crime aconteceu na madrugada de domingo, com o homem de 26 anos a não resistir aos ferimentos graves infligidos pelo agressor com uma arma branca.

O jovem foi presente na tarde de terça-feira a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, que determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária (PJ) divulgado na manhã de terça-feira, existia uma “sucessão de agressões” entre os dois envolvidos, que remontava pelo menos ao mês de Janeiro. Esta autoridade avança que Igor Silva foi perseguido e agredido por um grupo, com os ferimentos mortais a serem alegadamente infligidos pelo jovem de 19 anos detido esta segunda-feira.

“Dada a intervenção de alguns populares, que foram igualmente agredidos, a vítima logrou afastar-se do local, vindo a ser surpreendida pelo arguido, o qual, munido de uma arma branca de dimensões significativas, a atingiu repetidamente e com extrema violência, provocando-lhe a morte”, escreveu a PJ.

Além da vítima mortal, uma mulher de 28 anos também foi atacada com uma arma branca, tendo sido transportada para o hospital. A companheira de Igor Silva teve alta hospitalar este domingo.

Não é a primeira vez que o pai do principal suspeito atrai as atenções pelos piores motivos. Em Abril de 2017, partiu com uma joelhada o nariz a um árbitro no jogo entre o Canelas 2010 e o Rio Tinto. O episódio aconteceu nos primeiros minutos de jogo: depois de ver o cartão vermelho directo por ter agredido um adversário, o membro dos Super Dragões agrediu também o árbitro, sendo acompanhado para fora do campo pela polícia.

O árbitro foi transportado para o hospital e o jogo foi cancelado. A violência da agressão foi tal que a vítima teve de fazer uma cirurgia correctiva ao nariz e acabaria por receber, após decisão judicial, uma indemnização de 3600 euros.

O adepto portista foi condenado a a 11 meses de prisão com pena suspensa e banido de entrar em recintos desportivos durante o mesmo período. O membro dos Super Dragões é presença habitual na bancada Sul do Estádio do Dragão, estando, por muitas vezes, ao lado do líder Fernando Madureira durante os jogos dos portistas. Ainda este sábado, foi presença no Estádio da Luz no jogo do título, estando na primeira fila da caixa de segurança montada pelos portistas. Em 2014, foi ainda detido por agressão a um agente da PSP, durante um jogo do FC Porto no Estádio da Luz.