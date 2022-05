Detido jovem de 19 anos suspeito de homicídio nos festejos do FC Porto

Foi detido na noite desta segunda-feira o jovem de 19 anos suspeito de ter esfaqueado mortalmente Igor Silva durante os festejos do título do FC Porto. O crime aconteceu na madrugada de domingo, com o homem de 26 anos a não resistir aos ferimentos graves infligidos pelo agressor com uma arma branca.

De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária (PJ) divulgado na manhã desta terça-feira, existia uma “sucessão de agressões” entre os dois envolvidos, que remontava pelo menos ao mês de Janeiro. Esta autoridade avança que Igor Silva foi perseguido e agredido por um grupo, com os ferimentos mortais a serem alegadamente infligidos pelo jovem de 19 anos detido esta segunda-feira.

“Dada a intervenção de alguns populares, que foram igualmente agredidos, a vítima logrou afastar-se do local, vindo a ser surpreendida pelo arguido, o qual, munido de uma arma branca de dimensões significativas, a atingiu repetidamente e com extrema violência, provocando-lhe a morte”, escreve a PJ.

Tal como o PÚBLICO noticiou, este suspeito é filho de um dos membros mais influentes da claque Super Dragões. O comunicado não faz qualquer referência a este membro da claque, outro dos suspeitos de estar envolvido nas cenas de violência junto ao Estádio do Dragão.

À semelhança do pai, o suspeito podia ser muitas vezes visto nos jogos do FC Porto, acompanhando as partidas na bancada reservada para os Super Dragões. O jovem, empregado de limpeza de profissão, vai ser agora presente a primeiro interrogatório judicial, ficando a conhecer as medidas de coacção.

O FC Porto também já lamentou a morte deste adepto, reagindo em comunicado aos incidentes registados na festa do título.