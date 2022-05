Advogado da família de Igor Silva representou Marco Gonçalves após agressão a árbitro

O advogado que irá defender a família de Igor Silva – membro dos Super Dragões assassinado durante os festejos do FC Porto, no dia 8 de Maio –, representou, no ano de 2017, Marco Gonçalves, conhecido como “Orelhas” nos Super Dragões e pai do principal suspeito do homicídio do jovem de 26 anos. O advogado Nélson Sousa foi o representante de Marco “Orelhas” após uma agressão a um árbitro num jogo de futebol do Canelas: o membro da claque portista partiu o nariz de um árbitro durante um jogo com o Rio Rinto num partida de futebol distrital.

Em declarações ao PÚBLICO, Nélson Sousa nega qualquer incompatibilidade nesta representação, garantindo que nunca teve contacto directo com Renato Gonçalves, filho de Marco “Orelhas” e o principal suspeito do homicídio.

“Vamos separar as coisas. Fui advogado do senhor Marco Gonçalves há cinco anos, mas não conheço – nem tive contacto – com o filho dele. Na segunda-feira passada – depois de Marco Gonçalves se ter apresentado na Polícia Judiciária –, uma pessoa pediu-me para reunir com a família do Igor. Não há qualquer incompatibilidade”, explica o advogado. Nélson Sousa garante ainda que não foi contactado, a qualquer momento, por Marco Gonçalves ou pelo filho para os defender neste processo de homicídio.

Igor Silva foi assassinado na madrugada do dia 8 de Maio, junto ao Estádio do Dragão, durante os festejos da conquista do título, após o jogo do FC Porto no Estádio da Luz. Renato Gonçalves, o principal suspeito do homicídio, é filho de Marco “Gonçalves”. Conhecido pela alcunha “Orelhas” no seio dos Super Dragões, Marco é um dos membros mais influentes da claque, sendo presença assídua ao lado de Fernando Madureira, líder do grupo, nas bancadas do Estádio do Dragão.

Nélson Sousa já representou familiares de Igor Silva em outros processos judiciais e diz que a família do adepto assassinado pode, a seu tempo, avançar com um pedido cível de indemnização. “A família vai-se constituir como assistente e coadjuvar o Ministério Público e a Polícia Judiciária na investigação”, esclarece o advogado.

Renato Gonçalves está em prisão preventiva a aguardar julgamento, com as autoridades a suspeitarem que foi o jovem de 21 anos a desferir com uma faca as agressões mortais a Igor Silva. O pai do suspeito, Marco Gonçalves, apresentou-se na segunda-feira nas instalações da Directoria do Norte da Polícia Judiciária e foi constituído arguido por suspeita de agressões a Igor Silva.

O jovem de 26 anos terá sido agredido com socos e pontapés por um grupo de pessoas junto ao Estádio do Dragão. Horas antes, ainda no Estádio da Luz, a vítima ter-se-á envolvido em confrontos com Marco Gonçalves no interior do recinto do Benfica.

Os conflitos entre os dois grupos já se arrastavam pelo menos desde Janeiro, com várias brigas a envolver ambas as famílias nos últimos meses. No último jogo do FC Porto para o campeonato – a vitória frente ao Estoril por 2-0 – a claque dos Super Dragões prestou homenagem a Igor Silva, exibindo uma faixa em nome do jovem e cantando o nome do adepto ao minuto 26.