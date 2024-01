Tesla prossegue baixa de preços: Model Y desde 42.990€ a partir desta quarta-feira

A Tesla acaba de anunciar mais uma baixa de preço para o Model Y, a terceira no período de um ano.

O Model Y, um SUV eléctrico da marca gerida por Elon Musk, está mais barato a partir desta quarta-feira. A Tesla anunciou um novo preço: 42.990 euros.

Há um ano, a marca iniciou um processo de redução de preços. Na altura, o Model Y, que custava a partir de 49.990 euros, passou a apresentar-se com um preço de tabela de 46.990 euros. Meses depois, em Abril, nova baixa de preço, para 44.990 euros. Agora, a mexida leva a etiqueta de importância para menos dois mil euros, uma quebra de 13,85% face ao valor anterior a Janeiro de 2023.

Em comunicado, a empresa justifica a medida com o “objectivo de acelerar a transição do mundo para a energia sustentável”, tornando-se “mais acessível a mais pessoas”. Uma manobra que também pretende alimentar o propósito de se tornar a marca de eléctricos mais vendida globalmente, numa altura em que se sente a pressão da BYD, emblema chinês, que se aventurou na indústria automóvel depois de se ter afirmado como líder no desenvolvimento de baterias e que inclui na sua gama concorrentes directos aos automóveis da Tesla.

Depois do Seal, que começou a chegar agora aos mercados para conquistar fãs do Model 3, a marca tem na calha o Seal U, um SUV eléctrico, que tem apresentação internacional ainda em Janeiro, e que deverá posicionar-se como concorrente directo do Model Y.

A Tesla lembra que, em 2023, registou um crescimento no número de veículos entregues de 38%, para 1,81 milhões de unidades, tendo a produção crescido em 35%, para 1,85 milhões. Na Europa, o Model Y foi o automóvel mais vendido na Dinamarca, Finlândia, Islândia, Países Baixos, Noruega, Suécia e Suíça.

Em Portugal, onde a Tesla entrou para o top10 dos ligeiros de passageiros com maior número de matrículas, o Model Y foi o veículo eléctrico mais vendido de 2023.