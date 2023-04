Tesla volta a baixar os preços: Model 3 passa a custar menos 5000 euros

Depois de ter começado o ano com uma forte redução nos preços dos Model 3 e Y, a Tesla volta a baixar os preços significativamente. Desta feita, o hatchback compacto passa a ser proposto a partir de 39.990 euros, o que reflecte uma redução de cinco mil euros. Desde o início do ano, o preço da gama do Model 3 caiu 27,28%.

Já o Y, que em Janeiro viu o preço decrescer três mil euros, volta a ver reduzidos os preços das versões com tracção integral e Performance: a primeira passa a ser disponibilizada a partir de 44.990 euros (menos dois mil euros) e a segunda desde 59.990 euros (menos quatro mil euros).

Há ainda “saldos” nos topos de gama Model S e X, cujos preços, que em Janeiro se tinham mantido inalterados, recuam dez mil euros, para 106.990 euros e 115.990 euros, respectivamente, configurando uma quebra de 8,55% e 7,94%.

De acordo com o comunicado da empresa, enviado às redacções, a redução de preços vai ao encontro da missão de “acelerar a transição para a energia sustentável”, justificando a medida com o facto de as capacidades de fabrico terem aumentado e melhorado “exponencialmente”. Segundo a Tesla, a iniciativa está a permitir à marca progredir “de produtos de baixo volume e alto custo para veículos de volume em massa e acessíveis”.